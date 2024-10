Neuss (ots) -Mit Wirkung zum 1. November 2024 wird Karsten Borkowsky neuer Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland und folgt in dieser Funktion auf Jean-Louis Labauge, der seine Karriere in der Zentrale von Mobilize Financial Services in Frankreich fortsetzt.Karsten Borkowsky (59) verfügt über eine ausgewiesene Expertise durch über 40 Jahre Erfahrung im Finanzbereich. Seit über 30 Jahren ist er in verschiedenen leitenden Funktionen für mehrere Autobanken tätig, zuletzt als Country Manager bei der CA Auto Bank Deutschland.Der gebürtige Wuppertaler wohnt in Mülheim an der Ruhr. Karsten Borkowsky ist verheiratet und hat drei Kinder.Über Mobilize Financial ServicesMobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandJagenbergstr. 1 | 41468 NeussInternet: www.mobilize-fs.deOriginal-Content von: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125761/5899402