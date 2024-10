© Foto: picture alliance/dpa/Jiji Press Photo | Morio Taga



Masayoshi Son, Gründer und CEO der SoftBank Group, sagt, dass Nvidia immer noch unterbewertet sei, und widerspricht damit der Idee einer KI-Blase."Die Zukunft ist viel größer", sagte Son am Dienstag auf der Konferenz der Future Investment Initiative in Riad. "Nvidia ist nur ein Beispiel." Son sagte, dass bis 2035 eine künstliche Superintelligenz entwickelt werden wird, die 10.000-mal fortschrittlicher ist als die menschliche Intelligenz. Er sagte jedoch, dass Investitionen in Höhe von Hunderten von Milliarden US-Dollar erforderlich sein werden, um dies zu verwirklichen. Softbank selbst hat bereits große Summen in KI-gestützte Dienste investiert und 500 Millionen US-Dollar zu einer …