HAMBURG (dpa-AFX) - Der Optikerkonzern Fielmann hat seine Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. So geht das Unternehmen für 2024 weiter von einem Konzernumsatz von rund 2,3 Milliarden Euro, wie Fielmann am Freitag in Hamburg mitteilte. Dies würde einem Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Auch die Erwartungen für die Profitabilität blieben unverändert. Für die Aktie zeichneten sich am Morgen vorbörslich dennoch erst einmal Verluste ab

Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 15,3 Prozent auf 601 Millionen Euro. Analysten hatten sich hier im Durchschnitt etwas mehr erhofft. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 8,8 Prozent auf 142 Millionen Euro zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Steuern verdiente Fielmann mit 78 Millionen Euro 9,5 Prozent mehr. Dabei profitierte Fielmann von seinen jüngsten Zukäufen sowie dem laufenden Kostensparprogramm./nas