DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Tokio bleibt die Börse wegen des Tags der Kultur geschlossen.

TAGESTHEMA I

Da die Inflation unter Kontrolle zu sein scheint, haben die Fed-Notenbanker ihre Aufmerksamkeit auf die andere Seite ihres doppelten Mandats gelenkt - die Sicherung der maximalen Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen Monaten stetig gestiegen und die Zahl der Neueinstellungen hat sich deutlich abgeschwächt. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen erwarten für Oktober ein Stellenwachstum von 100.000 (Vormonat: 254.000) und eine Arbeitslosenquote von 4,1 (4,1) Prozent. Für die Stundenlöhne wird ein Zuwachs um 0,3 (0,4) Prozent im Monats- und ein Plus von 4,0 (4,0) im Jahresvergleich vorhergesagt. Die US-Notenbank senkte den Leitzins zuletzt um 50 Basispunkte, um die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten. Weitere Zinssenkungen werden in den nächsten Monaten erwartet. Mit den Zinssenkungen will die Fed einen Abschwung am US-Arbeitsmarkt verhindern und eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft bewerkstelligen.

TAGESTHEMA II

Der US-Chipkonzern Intel hat im dritten Quartal aufgrund von Abschreibungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Unternehmens einen Milliardenverlust geschrieben, der erheblich höher ausfiel als von Analysten erwartet. Nach Aussage von CEO Pat Gelsinger tragen die Bemühungen, Intel zurück in die Spur zu bringen, jedoch Früchte. Es zeichne sich eine Belebung des Umsatzes ab. Apple hat in seinem vierten Geschäftsquartal von einem moderat höheren iPhone-Absatz profitiert und einen Rekordumsatz verbucht. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +100.000 gg Vm zuvor: +254.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitenden Gewerbe Oktober 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 47,9 Punkte zuvor: 47,2 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.748,75 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.089,00 +0,3% Nikkei-225 38.053,67 -2,6% Hang-Seng-Index 20.489,81 +0,8% Kospi 2.542,32 -0,5% Shanghai-Composite 3.280,75 +0,0% S&P/ASX 200 8.118,80 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen und australischen Börsen zum Wochenausklang. Erneut herrscht Zurückhaltung vor der US-Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche, denn hier zeichnet sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Dazu kommen schwache Vorlagen von der Wall Street, wo vor allem negative Nachrichten aus dem Technologie-Sektor die Stimmung belastet hatten. Die Blicke sind zudem auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober gerichtet, der am Nachmittag auf der Agenda steht und Auswirkungen auf den Zinskurs der US-Notenbank haben könnte. Diese wird in der kommenden Woche ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Die jüngsten Veröffentlichungen der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die ADP-Daten für den Stellenaufbau im Privatsektor deuten weiterhin auf einen robusten US-Arbeitsmarkt hin.Besonders deutlich fällt das Minus in Tokio aus. Hier wirken auch die falkenhaften Aussagen der japanischen Notenbank (BoJ) vom Vortag weiter nach. In China geht es dagegen nach oben. Hier stützen erneut gute Konjunkturdaten. Gewinne verzeichnen vor allem die Immobilienwerte, nachdem Chinas staatliche Banken damit begonnen haben, ihre Hypothekensätze an die gesenkten Leitzinsen anzupassen. Zahlen des chinesischen Wohnungsbauministeriums zeigen zudem, dass das offiziell registrierte Transaktionsvolumen bei den Verkäufen neuer Häuser im Oktober um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Daneben wird auf die Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses (NPC) in der kommenden Woche geschaut, von dem sich Investoren weitere Stimulierungsmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft erhoffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 41.763,46 -0,9% -378,08 +10,8% S&P-500 5.705,44 -1,9% -108,23 +19,6% Nasdaq-Comp. 18.095,15 -2,8% -512,78 +20,5% Nasdaq-100 19.890,42 -2,4% -497,29 +18,2% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 934 Mio Gewinner 836 1.437 Verlierer 1.942 1.339 Unverändert 74 83

Sehr schwach - Negative Nachrichten aus dem Technologiesektor haben am Donnerstag die US-Börsen belastet. Microsoft (-6,1%) und Meta Platforms (-4,1%) vermeldeten zwar höhere Umsätze und Nettogewinne als erwartet, aber Bedenken um die Auswirkungen der hohen Investitionen für Künstliche Intelligenz (KI) stimmten die Anleger skeptisch. Teilnehmer sprachen zudem erneut von Zurückhaltung vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag und der Fed-Zinsentscheidung in der kommenden Woche. Konjunkturseitig fielen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, während Ökonomen mit einem Anstieg gerechnet hatten. Mit Spannung wird nun auf den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag gewartet. Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der PCE-Deflator, lag ungefähr im Rahmen der Erwartungen. Die Daten zeigten, dass sich die Inflation im von der Fed gewünschten Zielkorridor bewegt, was den Druck für schnelle Zinssenkungen reduziert. Derweil fiel der Einkaufsmanager für die Region Chicago im Oktober überraschend weiter in den kontraktiven Bereich. Amgen (+1,5%) verbuchte einen bereinigten Gewinn je Aktie über Markterwartung. Ebay (-8,2%) enttäuschte mit dem Umsatzausblick, die Drittquartalszahlen überzeugten dagegen. Die Kaffeehauskette Starbucks (+0,4%) hat wie bereits weitgehend bekannt ein enttäuschendes Quartal verzeichnet. Nun bereitet CEO Brian Niccol mehrere Schritte vor, um das Unternehmen umzubauen. Merck & Co (-2,4%) hat im dritten Quartal 2024 zwar die Markterwartungen übertroffen, die Jahresprognose aber gesenkt. Beim Fahrtenvermittler Uber Technologies (-9,3%) übertrafen die Ergebnisse im Großen und Ganzen die Markterwartungen. Gewinn und Umsatz waren höher als erwartet, obwohl die Buchungen etwas geringer ausfielen als angenommen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,16 -2,2 4,18 -26,1 5 Jahre 4,15 -1,1 4,16 14,7 7 Jahre 4,22 -1,1 4,23 24,7 10 Jahre 4,28 -1,8 4,30 40,1 30 Jahre 4,48 -2,3 4,50 50,8

Anleihen waren als "sicherer Hafen" gesucht. Im Gegenzug sanken die Renditen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0873 -0,1% 1,0886 1,0859 -1,6% EUR/JPY 165,77 +0,1% 165,53 165,29 +6,5% EUR/CHF 0,9396 -0,0% 0,9401 0,9388 +1,3% EUR/GBP 0,8431 -0,1% 0,8438 0,8440 -2,8% USD/JPY 152,46 +0,3% 152,06 152,25 +8,2% GBP/USD 1,2897 -0,0% 1,2902 1,2865 +1,4% USD/CNH 7,1306 +0,1% 7,1223 7,1277 +0,1% Bitcoin BTC/USD 69.459,75 -1,3% 70.362,50 70.428,35 +59,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich knapp behauptet. Impulse aus Übersee hätten den Greenback belastet, so Devisen-Analyst Chris Turner von der ING.So lagen das Wachstum in der Eurozone und die deutsche Inflation im Oktober über den Erwartungen. Dies führte zu einem Euro-Anstieg gegenüber dem Dollar, da die Erwartungen einer Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die EZB im Dezember gefallen sind. Zum Yen gab der Dollar indessen deutlicher nach, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, erklärt hat, dass die Zinsen steigen könnten, wenn sich die Wirtschaft und die Inflation entsprechend den Prognosen der Zentralbank entwickeln.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,54 69,26 +1,8% +1,28 -0,3% Brent/ICE 74,11 72,81 +1,8% +1,30 -0,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bauten ihre Vortagesgewinne aus. Das Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI verteuerte sich bis zum Settlement um 1,0 Prozent auf 69,26 Dollar und zog im nachfolgenden elektronischen Handel nochmals kräftig um über 1 Dollar an. Ursächlich waren Berichte, wonach Iran einen Angriff auf Israel vorbereitet. Zuvor waren die Preise von guten chinesischen Konjunkturdaten getrieben worden. Zudem würden die Preise auch durch einen Reuters-Bericht gestützt, demzufolge die Opec+ ihre geplante Fördermengenerhöhung aufgrund von Bedenken über die schwache Ölnachfrage und das steigende Angebot verschieben könnte, hieß es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 01, 2024 02:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.