München (ots) -Phonak hat mit seiner Infinio Produktreihe ein neues Zeitalter der Hörtechnologie eingeläutet. Das Audéo Sphere Infinio ist das erste Hörgerät seiner Art und kombiniert bekannte Technologie mit einer bahnbrechenden Marktneuheit: Die Integration von künstlicher Intelligenz in Kombination mit neuronalen Tiefen ermöglicht ein Hörerlebnis wie nie zuvor - besonders in lauten Umgebungen.Dank des KI-Hörgeräts (https://www.geers.de/infinio/) der neusten Generation gehören Schwierigkeiten bei Unterhaltungen in geräuschvollen Umgebungen somit der Vergangenheit an. Eine Möglichkeit, die Vorteile dieser Marktneuheit kennenzulernen, gibt es bei GEERS: Als kompetenter Anbieter präsentiert der Hörakustik-Experte die Infinio Produktreihe von Phonak mit seinen KI-Hörgeräten und berät Kunden bei Fragen aller Art.Meilenstein der Hörakustik: Phonak präsentiert innovative Lösung für altbekannte ProblematikOb in einer gut besuchten Bar, im Stadion oder beim Spazieren entlang einer vielbefahrenden Straße: Viele Menschen mit Hörverlust kennen die Problematik, dass Gespräche in Situationen mit großem Umgebungslärm in den Hintergrund rücken. Bislang konnten Hörgeräte nicht in ausreichendem Maße Hintergrundgeräusche von Sprache unterscheiden - somit ist die Lautstärke nicht richtig reguliert und die Worte des Gegenübers nur schwer auszumachen. Die Folge ist eine große Anstrengung beim Zuhören, oftmals vergebens, und daraus resultierend das Meiden solcher Gespräche.Zusätzlich zeigen KI-Hörgeräte Optimierungsbedarf in der Konnektivität mit anderen Geräten, ist es doch nicht unüblich, dass die Verbindung zu einem stationären Gerät mit Verlassen des Raumes abreißt und nicht sofort wieder hergestellt werden kann. Zudem haben Hörgeräte mit KI bisher Schwierigkeiten damit, einen Sprecherwechsel in einem Gespräch sofort wahrzunehmen und die neue Stimme in Echtzeit nach den Bedürfnissen des Trägers zu regulieren.Zwar sind in der Hörakustikindustrie bereits erste Schritte zur Lösung dieser Themen gemacht worden, die Entwicklung der Hörtechnologie hat jedoch bisher die Problematik nicht zufriedenstellend lösen können. Bis jetzt.Keine Person sollte aufgrund von Hörverlust in ihrem Sozialleben eingeschränkt sein und so hat sich Phonak der Sorge vieler Menschen mit Hörverlust angenommen und die Grenzen der akustischen Ingenieurskunst neu definiert. In der neuen Phonak Infinio Produktreihe wird ein revolutionäres Hörgerät vorgestellt, welches in einer neuartigen Kombination aus künstlicher Intelligenz und neuronalem Netzwerk das Hörerlebnis grundlegend optimiert.Wunder der Technik: KI und neuronales Netzwerk setzen neue Maßstäbe in der HörakustikAn der Spitze der Hörakustik-Revolution von Phonak steht der neuartige DEEPSONIC Chip des KI-Hörgerätes Audéo Sphere Infinio (https://www.geers.de/infinio/), der mithilfe von einem neuronalen Netzwerk ein Sprachverständnis ohnegleichen ermöglicht. Dank den 4,5 Millionen neuronalen Verbindungen des Deep Neural Networks (DNN) können in Kombination mit künstlicher Intelligenz Störgeräusche in lauten Umgebungen in Echtzeit identifiziert und auf die Bedürfnisse des Trägers entsprechend reguliert werden - dazu wurde der Chip des KI-Hörgeräts mit 22 Millionen Klangbeispielen trainiert. Der Fokus der Innovation liegt auf dem Sprachverständnis, welches trotz Umgebungslärm im Vergleich zu herkömmlichen Hörgeräten signifikant verbessert werden konnte. Somit können auch in der Straßenbahn oder im Stadion problemlos Gespräche geführt und die Höranstrengungen dabei entscheidend reduziert werden.Zusätzlich ermöglicht der DEEPSONIC Chip eine 360° Sprachklarheit, die sogenannte Spheric Speech Clarity (sphärische Sprachklarheit). Damit kann das KI-Hörgerät Sprache und wechselnde Sprecher aus allen Richtungen sofort wahrnehmen, Umgebungsgeräusche herausfiltern und die Lautstärke dem Träger entsprechend anpassen. Die zusätzliche Optimierung des Sprach-Rausch-Verhältnisses erlaubt ein signifikant verbessertes Sprachverständnis.Aber auch darüber hinaus bietet Phonak seinen Kunden mit der Infinio Produktreihe weitere Vorteile.Der in jedem Produkt des Portfolios verbaute ERA-Chip erlaubt eine Verarbeitung digitaler Signale in einer herausragenden Geschwindigkeit und ist mit seiner marktführenden Bluetooth-Konnektivität von bis zu 8 Geräten direkt am Puls des digitalen Zeitalters. Darüber hinaus passen sich die Hörgeräte des Infinio Portfolios dank AutoSense OS 6.0 besser als je zuvor an jegliche Geräuschkulissen an und die drahtlosenRoger-Mikrofone können die Klangqualität und das Sprachverständnis eines jeden Gespräches zusätzlich optimieren. Kombiniert mit der individuell personalisierbaren Passform verspricht die Phonak Infinio Produktreihe seinen Kunden somit einen besonders hohen Komfort, eine uneingeschränkte Teilnahme an sozialen Interaktionen und eine gesteigerte Lebensqualität.Über GEERSGEERS begleitet seit 70 Jahren Menschen mit Hörminderung auf dem Weg zurück zum guten Hören. Der Hörakustik-Spezialist bietet seinen Kunden moderne und qualitativ hochwertige Hörlösungen sowie ein herausragendes Beratungs- und Serviceangebot. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Medizinern und Wissenschaftlern, die Entwicklung neuer Anpassverfahren und die Einrichtung von spezialisierten Kinderhörzentren trägt GEERS dazu bei, die Lebensqualität von Menschen mit Hörminderung zu verbessern.GEERS ist eine Marke der Sonova Retail Deutschland GmbH mit Sitz in Dortmund und Teil von Sonova Audiological Care, das über eines der weltweit größten Filialnetze in der Branche verfügt und seinen Kunden erstklassigen Service und Expertise mit den technologisch fortschrittlichsten Lösungen bietet. Mit rund 750 audiologischen Fachgeschäften und rund 2.200 Mitarbeitenden ist GEERS der führende Hörakustiker in Deutschland.Pressekontakt:Name: Leonhard DopplerFirma: P8 Marketing GmbHStraße: Museumstraße 20, 4. StockOrt: A-6020 InnsbruckTelefon: +43 664 8264771E-Mail: presse.geers@p8.euOriginal-Content von: GEERS Hörakustik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67276/5899527