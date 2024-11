Bei der Amazon-Aktie hat es am Donnerstag einen ordentlichen Kurssprung gegeben, und das wegen wirklich exzellenter Nachrichten für Aktionäre. Doch was wurde konkret gemeldet? Und kann diese positive Stimmung zu einer richtigen Rallye bei den Papieren führen? Am Donnerstag nach Börsenschluss hat der E-Commerce-Riese Amazon seine Quartalszahlen vorgelegt. Im Anschluss an diese Ereignisse sprangen die Papiere des Magnificent Seven Konzerns um sechs ...

