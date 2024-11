Zürich - Die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kann ihre Auswahl an börsengehandelten Fonds (ETFs) ausbauen: Der britische Vermögensverwalter Abrdn Investments wird ETF-Emittent bei der SIX. Abrdn Investments ist der 28. Emittent von ETFs, schreibt die SIX in einer Mitteilung vom Freitag. Mit dem neuen Immobilienprodukt der Briten steige die Gesamtzahl der bei der SIX gehandelten ETFs auf 1845. Im dritten Quartal 2024 wurden an der Schweizer Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...