Bastei Lübbe hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 an. Der Kölner Verlagskonzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 113 und 177 Millionen Euro, das sind 2 Millionen Euro mehr als bisher an beiden Ende der Spanne genannt wurde. Auch die EBIT-Prognose hebt Bastei Lübbe an beiden Enden der Spanne um 2 Millionen Euro auf nun 15 bis 16 ...

