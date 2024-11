Spannender Handelsverlauf bei der TUI Aktie: Am Donnerstag fiel der Reise-Titel zwar zunächst bis auf 7,222 Euro, prallte aber an einer hier liegenden charttechnischen Unterstützungszone nach oben ab. Wir hatten in dieser Woche - da noch bei deutlich höheren Kursen, vor möglichen Gewinnmitnahmen und damit einhergehend einem Pullback der TUI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...