Bielefeld (ots) -Man stelle sich das folgende Szenario vor: Ein potenzieller Kunde ist auf der Suche nach einem neuen Produkt oder einer Dienstleistung - sei es Handwerk, Konsumgüter oder eine Dienstleistung im B2B-Bereich - und findet online eine interessante Firma. Begeistert schickt er eine Anfrage - vielleicht über das Kontaktformular, per WhatsApp oder sogar durch einen Anruf. Jetzt wartet er auf eine Antwort. Minuten vergehen, dann Stunden. Seine anfängliche Euphorie schwindet und schließlich sucht er sich einfach einen anderen Anbieter. Genau das passiert jeden Tag - und es könnte jedem Unternehmen passieren, wenn keine schnelle Reaktion erfolgt."Speed to Lead" bedeutet nichts anderes als die Schnelligkeit, mit der ein Unternehmen auf einen potenziellen Kunden reagiert. Es mag banal klingen, aber die ersten Sekunden nach einer Anfrage sind entscheidend. Studien ergaben, dass Unternehmen, die ihre Leads innerhalb der ersten 60 Sekunden kontaktieren, fast viermal so hohe Chancen haben, einen Abschluss zu erzielen, als Unternehmen, die erst ab Minute zwei reagieren.Die harte Realität: Minuten entscheiden über den ErfolgWarum ist das so wichtig? Ganz einfach: Menschen sind ungeduldig. Laut Studien kehrt sich das Interesse eines potenziellen Kunden oft bereits nach einer Minute um. Wenn niemand reagiert, geht der Kunde einfach zum nächsten Anbieter. Und je länger das Warten dauert, desto geringer wird die Chance, den Lead in einen Kunden zu verwandeln.Jeder kennt diese Situation: Man meldet sich bei einem Unternehmen, wartet tagelang auf eine Antwort - und am Ende gibt man sein Geld woanders aus. Genau das passiert auch mit Leads, wenn die Verantwortlichen nicht rechtzeitig antworten. Die Zahlen sind dabei erschreckend: Nur ein Prozent der Unternehmen reagiert innerhalb der ersten fünf Minuten nach Eingang der Anfrage, während die durchschnittliche Reaktionszeit sage und schreibe 42 Stunden beträgt.Schnelligkeit schlägt alles - und der Unterschied ist gigantischAls Gegenbeispiel kann ein Unternehmen dienen, das zu dem einen Prozent gehört. Ein Interessent klickt auf das Kontaktformular, schickt seine Anfrage ab, und 20 Sekunden später leuchtet bereits eine WhatsApp-Nachricht auf seinem Handy auf - von genau dem Unternehmen, bei dem die Anfrage gerade gestellt wurde. Wie beeindruckt wäre der Kunde?Im umgekehrten Fall: Die Anfrage wird abgeschickt, fünf Minuten vergehen, zehn Minuten, eine Stunde, ein ganzer Tag - und es passiert nichts. Hier würde der Interessent sicherlich beginnen, sich zu fragen, ob das Unternehmen überhaupt an ihm interessiert ist. Diese Verzögerung kann viele wertvolle Kunden kosten. Unternehmen, die innerhalb der ersten Minute reagieren, erhöhen ihre Konversionsrate um bis zu 391 Prozent im Vergleich zu solchen, die erst nach zwei Minuten reagieren. Schnelligkeit im Umgang mit Leads kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Doch wie erreichen Unternehmen diese Schnelligkeit im Vertrieb?Mit künstlicher Intelligenz die Schnelligkeit optimierenHier kommt der Einsatz von künstlicher Intelligenz ins Spiel. Wer im Vertrieb auf Prozesse setzt, die durch die KI gesteuert werden, bringt sein Unternehmen auf ein neues Level. Ein KI-Mitarbeiter schläft nicht, wird nie krank und reagiert auf jede Anfrage sofort. Sobald ein Lead dem System beitritt, kann der KI-Mitarbeiter automatisch reagieren, die Kundenanfragen bearbeiten und Nachrichten senden - alles in Echtzeit. Das Resultat: Der Lead fühlt sich sofort wertgeschätzt und ernst genommen, da er innerhalb von Sekunden eine freundliche und professionelle Antwort erhält.Warum WhatsApp der neue Weg istWichtig ist darüber hinaus, auf den richtigen Kommunikationskanal zu setzen und die KI mit diesem Kanal zu verknüpfen. Heutzutage bevorzugen 9 von 10 Personen Nachrichtendienste wie WhatsApp gegenüber klassischen Telefonaten, denn dieser Weg geht schnell, direkt und unkompliziert. WhatsApp-Nachrichten haben eine Öffnungsrate von 99 Prozent. Wenn ein Kunde eine Anfrage über WhatsApp schickt, kann die KI nun in Sekunden eine automatische Antwort schicken. Somit fühlt sich der Kunde sofort betreut und verliert nicht das Interesse.FazitIn der heutigen Welt, in der alles schnell gehen muss, ist Speed to Lead der Schlüssel zu mehr Abschlüssen und zufriedeneren Kunden. Unternehmen, die innerhalb von fünf Minuten reagieren, haben 800 Prozent höhere Chancen auf einen Abschluss im Vergleich zu denen, die ab der sechsten Minute oder später reagieren. Mit KI-basierten Lösungen können Unternehmen diese Schnelligkeit erreichen und anderen einen Schritt voraus sein.Über Dennis Melson und Tim Hoppe:Dennis Melson und Tim Hoppe sind die Geschäftsführer der Simpli GmbH. Als Vertriebs- und (KI-)Softwareexperten haben sie eine besondere Lösung für den Vertrieb entwickelt. Mit ihrer Marke Simpli.bot treiben sie KI-basierte Vertriebsprozesse und Vertriebsmitarbeiter voran, die optimal geschult sind und kostengünstig sowie effizient arbeiten. 