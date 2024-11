Hannover (ots) -Immer mehr Fotografen treten in den Markt ein und der Wettbewerb wird immer härter. Wer in dieser kreativen Branche erfolgreich sein möchte, muss sich ständig neu erfinden. Das technische Know-how allein reicht oft nicht, um sich gegen andere Fotografen durchzusetzen. Die Frage ist: Wie bleibt man relevant und sichtbar?"Erfolg in der Fotografie kommt von einer Kombination aus Leidenschaft und cleverem Geschäftssinn", erklärt Edmond Rätzel, der mit seiner Erfahrung als Fotograf und Filmemacher vielen angehenden Profis hilft. "Wichtig ist, die eigene Identität klar zu kommunizieren und innovative Wege zu finden, um Kunden zu erreichen." In diesem Beitrag berichtet Edmond Rätzel von seinen Erfahrungen, wie man in einem überfüllten Markt hervorsticht, um langfristig erfolgreich zu bleiben.Wachsender Fotografie-Markt und steigender WettbewerbIn Deutschland ist der Markt für Fotografie in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, mit derzeit über 45.000 angemeldeten Gewerben und jährlich etwa 2.000 bis 3.000 Neuzugängen. Auch während der Pandemie hielt dieser Trend an. Die Fotografie ist für viele eine ernsthafte Berufsperspektive und zieht zunehmend Menschen an, die sich mit kreativen Medien beruflich verwirklichen möchten. Die Statistik spiegelt dabei ausschließlich die Zahl der Fotografen wider; die Menge an Videografen und Filmemachern ist weitaus höher.Abseits der offiziellen Zahlen existiert eine Dunkelziffer: Viele Aktive arbeiten zwar bereits in der Fotografie, haben sich aber bislang nicht als Gewerbe angemeldet. Damit ist die tatsächliche Zahl der Fotografen im gesamten deutschsprachigen Raum wesentlich höher, als die offiziellen Angaben vermuten lassen.Edmond Rätzel weiß aus eigenen Erfahrungen: Empfehlungen allein reichen nicht ausMit der wachsenden Zahl an Fotografen steigt jedoch auch der Wettbewerbsdruck. Um auf diesem Markt erfolgreich zu arbeiten, sind Engagement und Eigeninitiative daher unerlässlich - sich allein auf Empfehlungen zu verlassen oder auf vergangenen Erfolgen auszuruhen, reicht nicht aus. Denn in einem gesättigten Markt gewinnen vor allem die, die ihre Ziele mit besonderem Einsatz verfolgen.Den eigenen Anteil am Markt zu sichern und die Konkurrenz hinter sich zu lassen, mag angesichts der hohen Anzahl an Neueinsteigern zunächst abschreckend wirken. Doch was man nicht vergessen darf: Im digitalen Zeitalter wächst auch der Bedarf an professioneller Fotografie und Filmproduktion stetig weiter. Unternehmen haben längst erkannt, wie wichtig ihre Präsenz auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube ist - ebenso wie hochwertige Business-Fotografie für ihre Webseiten.Erfolgsfaktoren für Fotografen: Qualität und UnternehmertumDer Wunsch, als Fotograf oder Filmemacher beruflich durchzustarten, erfordert jedoch nicht nur eine gute technische Ausstattung oder Bildqualität. Zwar bleibt die technische Qualität essenziell, aber viele Fotografen stellen sich zusätzlich durch Weiterbildung und ein verbessertes Verständnis für Kundenbedürfnisse erfolgreicher auf. Wer nachhaltigen Erfolg erzielen möchte, muss eine Strategie entwickeln, die nicht nur kreative, sondern auch unternehmerische Aspekte einschließt.Viele Fotografen starten über persönliche Kontakte oder durch Empfehlungen, was zwar zu vereinzelten Aufträgen führt, allerdings keine solide und kontinuierliche Auftragslage schafft. Ein dauerhaftes Einkommen im vierstelligen Bereich ist ohne die richtigen Maßnahmen kaum zu erreichen. Deshalb ist es ratsam, den Aufbau eines Fotografie-Business strategisch anzugehen und sich eingehend mit Marketing und Vertrieb auseinanderzusetzen - das weiß Edmond Rätzel aus eigener Erfahrung in seiner Arbeit mit anderen Fotografen.Edmond Rätzel über Kosten und stabiles Einkommen im Fotografie-BusinessEin anschauliches Beispiel hierfür ist einer seiner Kunden, der sich auf Tierfotografie spezialisiert hat. Anfangs hatte er keine zahlenden Kunden, doch dank der Zusammenarbeit mit Edmond Rätzel und dessen Erfahrungen erzielt er mittlerweile einen monatlichen Umsatz von über 2.000 Euro. Diese Entwicklung war weniger einer verbesserten fotografischen Qualität geschuldet als vielmehr der Umstellung auf eine durchdachte Strategie und die gezielte Ansprache der Zielgruppe. Dies beweist, dass es sich lohnt, das Geschäft professionell anzugehen und den Wert der eigenen Leistung angemessen zu präsentieren.Zu einem ausgeklügelten Aufbau eines erfolgreichen Fotografie-Business gehört auch die Preisgestaltung. Denn die richtige Kalkulation der Preise und das Wissen, wie diese erfolgreich gegenüber Kunden vertreten werden, sind wesentliche Aspekte für eine nachhaltige Entwicklung. Wer an der eigenen Preisgestaltung oder an den Kosten von Edmond Rätzel interessiert ist, kann sich für ein kostenloses Erstgespräch bei ihm melden - dabei hat niemand etwas zu verlieren.Über Edmond Rätzel:Edmond Rätzel unterstützt Fotografen und Filmemacher dabei, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten und ihr Business auszubauen. Sein Fachgebiet reicht von Marketingstrategien und Angebotskonzeption über Preisgestaltung, Website-Einrichtung, Werbekampagnen bis hin zu Kundenbindung, Verhandlungsführung und Mitarbeiterrekrutierung. Durch individuelle Strategien und klare Botschaften hilft er seinen Kunden, in der Branche erfolgreich zu sein. Weitere Informationen: https://edmond-raetzel.de/Pressekontakt:E-Mail: kontakt@edmond-raetzel.deWebseite: https://edmond-raetzel.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Edmond Rätzel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160372/5899613