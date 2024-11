(shareribs.com) London 01.11.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag nach oben. Der Iran scheint einen neuen Angriff auf Israel zu planen. Die OPEC+ könnte die Förderkürzungen erneut verschieben. In den USA sind die Benzinvorräte auf ein Zwei-Jahres-Tief gefallen. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sanken die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche um 0,5 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...