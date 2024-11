Baden-Baden (ots) -Musik- und Unterhaltungsshow mit Beatrice Egli stößt auf positive Resonanz / ab sofort in der ARD Mediathek / nächste Ausgabe an Ostern 2025 im ErstenErfolg für Beatrice Egli und den SWR: "Die Beatrice Egli Show" ist mit ihrer neuen Ausgabe am Donnerstagabend (31.10.24) im SWR und MDR auf eine positive Resonanz beim Publikum gestoßen. Sie ist ab sofort in der in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/die-beatrice-egli-show/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNjEz) abrufbar. Das Schweizer Fernsehen SRF sendet am Samstag, 7. Dezember 2024. "Es war einfach ein wunderschöner Abend. Wo mein Name drauf steht, ist mein Herz drin. So war es auch in dieser Ausgabe und ich bin unendlich glücklich, dass dies beim Publikum so gut ankam", freut sich Beatrice Egli.Beatrice Egli: "Die positive Resonanz hat mich überwältigt""Meine Show - oder besser gesagt meine fantastischen Gäste - haben mich selbst das ein oder andere Mal berührt. Es war ein Abend voller Überraschungen, Lachen und vor allem voller Musik, die verbindet, vereint und das Herz erreicht. Es hat mich unglaublich gefreut zu sehen, wie das Publikum im Saal und nun auch zu Hause vor dem Fernseher mitgegangen ist, jede Emotion geteilt und den Abend genauso genossen hat wie ich", sagt Beatrice Egli. Und weiter: "Für mich war es der perfekte Abschluss des Jahres 2024. Die positive Resonanz hat mich überwältigt und zeigt mir, dass diese Show das Publikum genau da abgeholt hat, wo wir das Jahr gemeinsam ausklingen lassen wollten - mit viel Freude, Wärme und einem Lächeln im Herzen."Stars und musikalischer Nachwuchs zu Gast bei Beatrice Egli"Die Beatrice Egli Show" wird von SWR, MDR, und SRF gemeinsam mit Kimmig Entertainment produziert. Die Herbstausgabe sahen deutschlandweit 1,3 Millionen Menschen, dies entspricht einem bundesweiten Marktanteil von 6,1 Prozent. Gäste waren Andreas Gabalier, Kerstin Ott, Peter Maffay mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer, Michelle und Eric Philippi, Bernhard Brink, Nik P., Götz Alsmann, Sarah Zucker, Brings, Tim Peters, der Schweizer Sänger Baschi sowie "Tarzan - Das Musical" mit Alexander Klaws und Judith Caspari. Hinzu kamen der Schweizer Sänger und Musicaldarsteller Christian Gwerder, das Musik-Teenie-Trio MVX sowie die Saxophonistin Nanett Weiss.Nächste Ausgabe am 19. April 2025 im ErstenAuch 2025 wird es zwei Ausgaben von "Die Beatrice Egli Show" geben. Beatrice Egli und der SWR freuen sich auf ein Wiedersehen am Ostersamstag, 19. April 2025, um 20:15 Uhr, im Ersten."Die Beatrice Egli Show":ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/die-beatrice-egli-show/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xNjEz) sowie Samstag, 7. Dezember 2024, 20:10 Uhr, SRF 1Informationen, Fotos und Video unter: http://swr.li/die-beatrice-egli-show-herbstausgabe-2024Fotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5899635