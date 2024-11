FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag mit deutlichen Gewinnen eine dreitägige Minusserie gestoppt. Nach einem freundlichen Börsenstart zog der deutsche Leitindex weiter an und schloss 0,93 Prozent fester mit 19.254,97 Punkten. Seinen Wochenverlust dämmte er damit auf gut 1 Prozent ein. Als Kursstütze erwiesen sich am Nachmittag schwache US-Konjunkturdaten und die freundlichen New Yorker Börsen.

Die jüngsten Kursabschläge hatten den Dax unter die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie gedrückt. Halt fand er dann an der 50-Tage-Linie, die bei Charttechnikern als Indikator für die mittelfristige Entwicklung gilt. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Plus von 15 Prozent zu Buche. Auch das Mitte Oktober erreichte Rekordhoch von knapp 19.675 Punkten ist noch in Sichtweite. Ob der Dax dieses wieder ins Visier nimmt oder weiter nachgibt, dürften die US-Wahlen am Dienstag maßgeblich beeinflussen.

Letzte Umfragen versprechen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der demokratischen US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump. Ungewiss sind auch die künftigen Mehrheiten in den beiden Kongresskammern Senat und Repräsentantenhaus. Zudem steht in der wohl spannendsten Handelswoche des Jahres die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Freitag 0,71 Prozent auf 26.514,02 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 machte mit plus 1 Prozent wieder Boden gut. Die nationalen Indizes in Zürich und London verbuchten ebenfalls Gewinne. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 legten zum europäischen Handelsende klar zu./gl/he

