Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag auf breiter Front deutlich zugelegt. Der Leitindex SMI stieg praktisch über den ganzen Tag kontinuierlich an und nahm am späteren Nachmittag gar die Marke von 12'000 Punkten in Angriff, schaffte sie dann allerdings nicht ganz. Im Handel war von einer technischen Gegenbewegung auf die Verluste der letzten Tage die Rede. Die Vorgaben aus den USA seien zwar auch am Freitag negativ gewesen, doch der ...

