Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben sich am Freitag ein Stück weit von den Verlusten der vergangenen drei Tage erholt. Mit Rückenwind der ebenfalls wieder anziehenden New Yorker Börsen wurden die Kursgewinne am Nachmittag ausgebaut. Gute Stimmung erzeugten in den USA Amazon und Intel mit ihren Zahlen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,04 Prozent höher bei 4877,75 Punkten und schaffte es damit, sein bisher recht deutliches ...

