FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CRYPTOBLOX TECHNOLOGIES EVB0 CA22906X2059
AB/FROM ONWARDS 01.11.2024 19:30 CET
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CRYPTOBLOX TECHNOLOGIES EVB0 CA22906X2059
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