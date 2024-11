Die Nucor Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Am 2. November 2024 notierte der Kurs bei 143,57 USD, was einem Anstieg von 1,25% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz eines leichten Rückgangs von 5,99% im vergangenen Monat liegt die Aktie damit immer noch 7,03% über ihrem 52-Wochen-Tief. Besonders beachtenswert ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,53, welches auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet und die Attraktivität des Titels für Anleger unterstreicht.

Dividendenausschüttung im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Nucor eine Dividende von 2,16 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,29% entspricht. Diese Ausschüttung unterstreicht die solide finanzielle Position des Unternehmens und dessen Bestreben, Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

