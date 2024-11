Berlin - FDP-Fraktionschef Christian Dürr fordert von den Koalitionspartnern, das von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erstellte Wirtschaftspapier zu diskutieren.



"Seit über zehn Jahren fällt unser Land in der Wettbewerbsfähigkeit zurück", sagte er am Samstag den Sendern RTL und ntv. "Die Große Koalition hinterlässt wirtschaftlich bis heute ihre Spuren. Die deutsche Wirtschaft erwartet deshalb jetzt marktwirtschaftliche Reformen."



Lindner habe mit seinem Vorschlag ein "ehrliches Angebot" gemacht, das sowohl finanzierbar sei als auch den Erwartungen der Unternehmen entspreche, so der FDP-Politiker. "Darüber sollten wir jetzt innerhalb der Koalition sprechen."

