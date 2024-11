Unterföhring (ots) -Auftakt-Doppel! Zweimal live. Zweimal Rätsel. Zweimal Überraschung. Zum Start der neuen Staffel erobern die "The Masked Singer"-Masken am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben die Showbühne. Dabei wird es knuddelig und clever zugleich. Dann tauschen WILLY W. und der PANDA das Plüschregal gegen die große Bühne und einen Platz an der Seite von Matthias Opdenhövel. Wird der tapsige Weihnachtsfanatiker WILLY W. das Publikum mit seinem liebevollen Charme und seinen sehr speziellen und eher hässlichen Weihnachtspullis verzaubern? Oder erobert der neugierige PANDA mit seiner Wissbegierde, Köpfchen und Abenteuergeist die Herzen? Können der FEUERSALAMANDER und der SCHNEEMANN dagegenhalten? Und vor allem: Wer wagt es, sich hinter diesen kuscheligen Masken zu verstecken, während die Spannung auf den Plüsch-Punkt steigt?Plüschseeliger Kitsch. WILLY W. hat eine große Vorliebe für alles, was plüschig und kitschig ist. Er ist selbst ein echtes Kunstwerk aus flauschigem Kunstfell, mit Haaren, die bis zu zwölf Zentimeter lang sind und individuell an seiner Maske drapiert wurden. Zu Weihnachten blüht er richtig auf! Mit seiner festlichen Euphorie steckt er alle an - koste es seinen letzten Fussel!Clever, Power, Panda. Das ist das Motto des PANDAS. Er liebt es, die Welt zu erkunden und neues Wissen zu sammeln. Mit seinem 1,90 Meter großen Kopfumfang hat er reichlich Platz für clevere Ideen. Auf seinen Reisen begleitet ihn stets sein Schulranzen und sein Teddybär. Jetzt will der neugierige Abenteurer die "The Masked Singer"-Bühne erobern - Showtime!Endemol Shine produziert "The Masked Singer" live aus Köln.Das "The Masked Singer"-Startwochenende am Samstag und Sonntag, 23. Und 24. November 2024, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 -1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: http://presse.prosieben.de/themaskedsingerProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5900378