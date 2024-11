Köln (ots) -In der Goldmine Intahaka im Norden von Mali tauchen regelmäßig russische Bewaffnete auf. Manchmal haben sie Dolmetscher dabei, dann verstehen die Einheimischen immerhin deren Befehle: Sie sollen ihr gesamtes Gold und ihren übrigen Besitz abgeben. Die, die Befehle nicht befolgen, werden an Ort und Stelle hingerichtet. Das ARD radiofeature "Im Schatten - Doku über Russlands Einfluss in Afrika" (ab sofort in der Audiothek verfügbar) bietet seltene Einblicke in eine Militäroperation, die im Verborgenen stattfindet.Die Autorin Bettina Rühl hat mehrere Monate auf dem afrikanischen Kontinent recherchiert. Vor allem in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik. Es wird deutlich, dass Russland in immer mehr afrikanischen Ländern aktiv ist. Von Mali bis Sudan, von Libyen bis zur Zentralafrikanischen Republik. Manche Bewohner feiern das russische Engagement als "Befreiung" von westlichen Kolonialmächten - andere haben Angst um ihr Leben und ihre Freiheit.Worum geht es Putin? Rohstoffe, Rüstungsdeals, Stimmen für den UN-Sicherheitsrat? Oder um alles gleichermaßen? Was will Russland in Afrika? Und mit welchen Methoden verfolgt es seine Ziele? Darum geht es in der knapp einstündigen Audio-Dokumentation.Bettina Rühl, geboren in Bad Homburg, berichtet seit mehr als dreißig Jahren aus Afrika und lebt in Kenia. Für ihre journalistische Arbeit auf dem Kontinent wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Z.B. mit dem Medienpreis Entwicklungspolitik, dem Bundesverdienstkreuz oder dem Robert-Geisendörfer Preis.Sendetermine:MDR Kultur Dienstag, 05. November 2024, 20:05 UhrHR Donnerstag, 07. November 2024, 15:04 UhrSWR 2 Freitag, 08. November 2024, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 09. November 2024, 13:05 UhrSR Samstag, 09. November 2024, 09.05Bremen Zwei (RB) Samstag, 09. November 2024, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 10. November 2024, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 10. November 2024, 13:04 UhrRedaktion: Nikolaus Steiner (WDR)Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD radiofeature 2024.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5899437