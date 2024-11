Die Menge* der in Deutschland abgegebenen Pflanzenschutzmittel ist 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen: um 19 Prozent auf 75.804 Tonnen. Das ist der niedrigste Wert der vergangenen 20 Jahre. Im Gegenzug waren in diesem Zeitraum so viele Pflanzenschutzmittel wie nie zuvor zugelassen: 1.047 (Vorjahr: 1.000) mit 278 (281) verschiedenen Wirkstoffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...