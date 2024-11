Der Einsatz von Drohnen und Robotik gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das wurde beim Treffen des Technikausschusses des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) Anfang Oktober in Bayern deutlich. Versuche an verschiedenen gartenbaulichen Kulturen mit einem Hackroboter zur herbizidfreien Beikrautregulierung. (Foto © BVZ / Harring) "Drohnen können wichtige Informationen liefern, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...