WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Regierungschef Donald Tusk hat sich vorsichtig optimistisch zur Wiederwahl von Präsidentin Maia Sandu in der Republik Moldau geäußert. "Trotz der aggressiven und massiven Einmischung Russlands" bei der Wahl habe die prowestliche Sandu "höchstwahrscheinlich den Favoriten Moskaus besiegt", schrieb Tusk auf der Plattform X. "Hoffen wir, dass sich dieser Trend in den kommenden Tagen und Monaten auch in anderen Ländern fortsetzen wird", fügte er hinzu.

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Moldau hatte Sandu nach Auszählung fast aller Stimmen gegen ihren Herausforderer Alexandr Stoianoglo gewonnen, der auch eine Zusammenarbeit mit Russland wollte. Sandus nationaler Sicherheitsberater Stanislav Secrieru warf Russland massive Wahleinmischung vor./gma/DP/zb