DJ POLITIK-BLOG/Grüne sehen FDP vor Absprung aus der Koalition

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grüne sehen FDP vor Absprung aus der Koalition

Die Grünen sehen die FDP vor dem Absprung aus der Ampel-Koalition. Felix Banaszak, Kandidat für den Parteivorsitz der Grünen kritisiert in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" das von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegte Wirtschaftspapier. "Dieses ganze Papier atmet den Geist davon, ich will eigentlich nicht mehr und deswegen nehme ich das auch nur sehr eingeschränkt in den konkreten Vorschlägen inhaltlich ernst", sagte Banaszak. Lindners Forderung, den Klima- und Transformationsfond (KTF) aufzulösen, nennt der Grünenpolitiker "keine besonders kluge Idee". Banaszak kritisiert zudem den Führungsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dieser habe zwar vor einigen Jahren gesagt, wer Führung bestelle, bekomme sie bei ihm. "Die Frage ist, ist Führung jetzt Basta oder ist Führung, alle mitzunehmen. Und wenn die Ampel gerade in schwierigen Fahrwassern ist, dann könnte es auch etwas mit der Spitze zu tun haben", so Banaszak.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2024 02:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.