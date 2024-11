EQS-Media / 04.11.2024 / 09:05 CET/CEST

SEEC setzt auf den neuesten "e-BiTAC v7"-Elektrolyseur von thyssenkrupp nucera Dortmund / Fujian, 04. November 2024 - Fujian Southeast Electrochemical Co., LTD. ("SEEC") und thyssenkrupp nucera haben einen weiteren Meilenstein in ihrer Zusammenarbeit erreicht. Das chinesische Chemieunternehmen setzt nun den neuesten Elektrolyseur e-BiTAC v7 von thyssenkrupp nucera mit einer Produktionskapazität von 300 Kilotonnen Natronlauge pro Jahr in seiner Chlor-Alkali-Anlage in der chinesischen Provinz Fujian ein. Damit beginnt die vierte Phase des Projekts, die das nachgelagerte Anwendungsspektrum erweitert. In den vergangenen 13 Jahren haben SEEC und thyssenkrupp nucera, ein Anbieter von weltweit führenden Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen, in vier Projektphasen mit einer Gesamtkapazität von 1.020 Kilotonnen Natronlauge pro Jahr zusammengearbeitet. SEEC hat kontinuierlich auf die innovativen Elektrolyseure der BiTAC-Serie von thyssenkrupp nucera gesetzt, von n-BiTAC und nx-BiTAC plus bis hin zu zwei Phasen von e-BiTAC v7. Beide Unternehmen haben vereinbart, dass SEEC künftig als eine strategische Kooperations- und Demonstrationsbasis ("Strategic Cooperative Demonstration Base)" für die Elektrolyseure der BiTAC-Serie von thyssenkrupp nucera fungieren soll, um eine Drehscheibe für kontinuierliche technologische Verbesserungen zu schaffen. "Unsere langjährige Zusammenarbeit mit SEEC ist von einem hohen Maß an gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Das Erreichen der nächsten Projektphase und die Ernennung der Anlage in Fujian zur strategischen Kooperations- und Demonstrationsbasis unterstreichen die Bedeutung unserer Zusammenarbeit und die bedeutende Rolle, die diese Anlage bei der Präsentation und Weiterentwicklung unserer Technologie spielt", sagt Keisho Cho, CEO von thyssenkrupp nucera China. "Mit seiner bewährten Elektrolyseurleistung, dem geringen Stromverbrauch, dem einfachen und stabilen Betrieb und der kostengünstigen Struktur erfüllt thyssenkrupp nucera unsere Anforderungen an den großtechnischen und Volllastbetrieb unserer Anlage. Diese bedeutende Grundlage ebnet den Weg für eine langfristige Zusammenarbeit", so SEEC. Im Jahr 2023 zeichnete SEEC thyssenkrupp nucera als "Excellent Supplier" aus. SEEC, früher bekannt als Fuzhou No. 2 Chemical Company, ist eines der wichtigsten Unternehmen Chinas in der Chloralkaliindustrie und eine große Produktionsstätte für Chloralkalianlagen in der Provinz Fujian. Das Unternehmen produziert und vertreibt unter anderem Natronlauge, Polyvinylprodukte und flüssige Chlorprodukte. Medienanfragen: Dr. Marcel Kleifeld

Senior External Communications Manager

Telefon: +49 231 22972 4361

E-Mail: marcel.kleifeld@thyssenkrupp-nucera.com



Investorenanfragen: Dr. Hendrik Finger

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 231 229 724 347

E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com

Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyse-Anlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Die Chlor-Alkali-Elektrolyse-Anlagen von thyssenkrupp nucera ermöglichen erhebliche Einsparungen bei den Baukosten und bieten eine schnelle, einfache und kostengünstige Montage. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse. www.thyssenkrupp-nucera.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen



04.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com