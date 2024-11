© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP



Diese in den kommenden Tagen (KW45) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Mit den Quartalszahlen von fünf der sieben Magnificent-Seven-Werte liegt die erste der beiden Highlight-Wochen bereits hinter den Anlegern. Doch auch die kommenden Tage haben es in sich. Nicht nur aufgrund der am Dienstag anstehen US-Wahlen sowie dem Fed-Leitzinsentscheid am Donnerstagabend, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass über 1.200 US-Unternehmen ihre Geschäftsberichte präsentieren werden - so viele wie in keiner anderen Woche der Berichtssaison. Damit Sie in den kommenden Tagen nicht den …