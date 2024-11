New York (ots/PRNewswire) -Anerkennung unterstreicht die innovative Lösung von Genpact zur Abfallreduzierung und EffizienzsteigerungGenpact (NYSE: G), ein globales Unternehmen für professionelle Dienstleistungen und Lösungen, das Ergebnisse liefert, die die Zukunft gestalten, wurde mit dem Celonis "Best Use Case Ideation" Award für seine innovative nachhaltige Lieferkettenlösung für Kunden aus der Fertigungsindustrie ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Genpact für die Reduzierung von Abfall und Ausschuss und die Verbesserung der Effizienz von Produktionsprozessen.Die in Zusammenarbeit mit Celonis, dem weltweit führenden Unternehmen für Process Mining und Process Intelligence, entwickelte Lösung ermöglicht es Kunden, Einwegverpackungen durch wiederverwendbare Alternativen zu ersetzen. Durch die systemübergreifende Verfolgung der Verpackungsbewegungen über eine einheitliche Schnittstelle reduziert die Lösung effektiv den Abfall und verbessert die betriebliche Effizienz."Die heutigen Lieferketten erfordern nachhaltige, flexible und effiziente Lösungen, die Abfall reduzieren, Verschwendung bekämpfen und die Abläufe in einem vielfältigen Ökosystem optimieren", sagte Sanjeev Vohra, Chief Technology and Innovation Officer, Genpact. "Indem wir die Celonis Process Intelligence-Plattform nutzen, um Transaktionen über mehrere Produkte und Systeme hinweg zu orchestrieren, unterstützen wir unsere Kunden dabei, durch unser umfassendes Know-how in der Lieferkette und unsere fortschrittlichen Technologielösungen einen greifbaren ökologischen und betrieblichen Wert zu schaffen."Diese Lösung deckt vier Phasen des Lebenszyklus wiederverwendbarer Assets ab:1. Planung mit Echtzeit-Einblicken2. Verfolgung der Standorte von Assets3. Koordinierung von Daten über komplexe Lieferketten hinweg4. Rationalisierung der Rückwärtslogistik für AbholaufträgeGenpact wurde als einer der sechs besten Finalisten aus 115 Beiträgen des jährlichen Celonis Ecosystem Hackathon auf der Celosphere 2024 am 22. Oktober 2024 in München ausgewählt und zum Gewinner in der Kategorie "Best Use Case Ideation" ernannt."Wir sind begeistert, zu sehen, wie Genpact unsere Process Intelligence-Plattform einsetzt, um nachhaltige Abläufe zu fördern und komplexe Lieferketten zu optimieren", sagte Janina Bauer, Global Head of Sustainability, Celonis. "Durch den Einsatz unserer Plattform zur Verfolgung des Lebenszyklus von wiederverwendbaren Edelstahlregalen von der Herstellung bis zur Wiederaufbereitung hat Genpact seine Expertise in der Lieferkette und sein Engagement für wirkungsvolle, technologieorientierte Lösungen in allen Branchen unter Beweis gestellt."Genpact und Celonis entwickeln diese Lösung im Rahmen des Celostone-Programms und erweitern den Celonis Sustainability Layer, um allen Kunden ein integriertes Paket zur Messung, Verbesserung und Berichterstattung im Bereich Nachhaltigkeit anzubieten. Diese Verbesserung wird die Nachhaltigkeitsdaten im gesamten Unternehmen vereinheitlichen, sie mit den Menschen verbinden und eine einzige Quelle der Wahrheit schaffen, um sowohl die Geschäfts- als auch die Nachhaltigkeitsleistung zu steigern.Weitere Informationen über die Zusammenarbeit zwischen Genpact und Celonis finden Sie hier.Über GenpactGenpact (NYSE: G) ist ein globales Unternehmen für professionelle Dienstleistungen und Lösungen, das Ergebnisse liefert, die die Zukunft gestalten. Unsere mehr als 125.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern werden von unserer angeborenen Neugier, unserer unternehmerischen Flexibilität und unserem Wunsch angetrieben, für unsere Kunden dauerhafte Werte zu schaffen. Angetrieben von unserem Ziel - dem unermüdlichen Streben nach einer Welt, die für die Menschen besser funktioniert - unterstützen und transformieren wir führende Unternehmen, darunter die Fortune Global 500, mit unserem fundierten Geschäfts- und Branchenwissen, unseren digitalen Betriebsdienstleistungen und unserer Expertise in den Bereichen Daten, Technologie und KI.Lernen Sie uns kennen unter genpact.comund auf LinkedIn, X, YouTube und Facebook.susan.martenson@genpact.comMedienkontakt:+1 978-905-9582susan.martenson@genpact.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2490373/Genpact_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/genpact-mit-2024-celonis-best-use-case-ideation-award-fur-nachhaltige-supply-chain-losung-ausgezeichnet-302294161.htmlOriginal-Content von: Genpact, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156896/5900602