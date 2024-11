Der DAX konnte zum Start in den November Boden gutmachen und vor dem Wochenende 0,9% auf 19.255 Punkte zulegen. Rückblick: Nach dem schwachen Oktober-Ausklang präsentierte sich der deutsche Leitindex am Freitag wieder von seiner starken Seite. Schon zur Eröffnung bei 19.094 notierte der DAX im Plus (Schlusskurs vom Donnerstag bei 19.078) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...