Konjunktur- und Unternehmensdaten scheinen in dieser Woche keine Rolle zu spielen. Selbst die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Donnerstag wird zum Randthema. Eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte ist ohnehin fest eingepreist und die Fed wird wohl auch ihre Bereitschaft zu weiteren Lockerungen signalisieren, nachdem die Arbeitsmarktdaten am Freitag deutlich unter den Erwartungen lagen (und wie ...

