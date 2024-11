DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Keine neuen Trends vor US-Wahl

DOW JONES---Knapp behauptet sind Europas Börsen am Montag in den Handel gestartet. "Der Markt wartet auf die US-Wahlen", so ein Marktteilnehmer. Von den mehrheitlich positiven Vorlagen aus Asien kommen keine Impulse, der Euro kann sich etwas erholen. Die Unsicherheit könnte sogar noch bis nach der Wahl anhalten, denn das endgültige Wahlergebnis könnte möglicherweise auch erst in einigen Tagen feststehen. Neue Trendbewegungen an den Märkten seien bis dahin nicht zu erwarten.

Dank des Ölpreis-Anstiegs sind Aktien der Öl-Branche derzeit die Hauptgewinner mit 0,6 Prozent Plus. Verlierer sind die Technologie-Aktien mit einem Abschlag von 0,6 Prozent. Der DAX gibt um 0,1 Prozent nach auf 19.231 Punkte, auch der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,1 Prozent auf 4.872 Punkte.

Konjunktur bis zur Wahl nicht im Fokus

Veröffentlicht werden am Montag noch überarbeitete Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für Oktober sowie der Sentix-Konjunkturindex. Normalerweise ziehen größere PMI-Revisionen auch höhere Kursbewegungen nach sich. Am Montag dürfte das Interesse daran aber geringer ausfallen: Denn "wen interessiert Konjunktur, wenn die US-Wahl ansteht?", fassen die Marktexperten der Commerzbank die aktuelle Lage zusammen.

Und vom Analysehaus Sentix heisst es, die Euphorie an den Aktienmärkten sei verflogen, da sich der Bondmarkt als Spielverderber entpuppt habe. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist seit Mitte September nur noch im Steigflug und nähert sich bereits der Marke von 4,40 Prozent an. Der Zinsrückgang in den Sommermonaten ist damit wieder komplett ausradiert worden.

Ryanair und PostNL mit Zahlen

Ryanair hat die Ergebnisse zum ersten Halbjahr vorgelegt. Sowohl der Umsatz von 8,69 Milliarden Euro als auch der Nettogewinn von 1,79 Milliarden Euro bewegen sich nahe an den Schätzungen. Einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr will Ryanair wegen der geringen Sicherheit nicht geben. Das Ziel für das Passagieraufkommen im nächsten Geschäftsjahr hat die Billig-Airline von 215 auf 210 Millionen leicht nach unten genommen. Die Aktien geben 0,1 Prozent ab.

Um 2,5 Prozent tiefer geht es indes bei der niederländischen PostNL. Hier lagen die Quartalszahlen unter Erwartung, nur das Paketgeschäft läuft weiter gut. Allerdings tritt auch noch der CEO zurück.

Management-Zerwürfnisse gibt es auch beim Siemens-Konkurrenten Schneider Electric: Dort ist der CEO Peter Herweck nach nur 18 Monaten per sofort abberufen worden. Ersetzt wird er durch Olivier Blum. Herweck wird vorgeworfen, er habe eine Zeit von "signifikanten Gelegenheiten" nicht genutzt. Die Aktien geben hier aber nur 0,9 Prozent ab.

Bei STMicroelectronics geht es um 2,1 Prozent nach unten: Hier haben Morgan Stanley die Aktien laut Händlern auf "Underweight" von "Equalweight" gesenkt.

Anglo American steigen in London um 1,1 Prozent dank Erfolgen bei der Umstrukturierung. Der Konzern verkauft einen Anteil an seinem australischen Kohlegeschäft für 1,1 Milliarden Dollar.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.872,35 -0,1% -5,40 +7,8% Stoxx-50 4.358,84 -0,0% -2,13 +6,5% DAX 19.231,00 -0,1% -23,97 +14,8% MDAX 26.509,65 -0,0% -4,37 -2,3% TecDAX 3.328,94 -0,0% -0,94 -0,3% SDAX 13.318,68 +0,0% 4,24 -4,6% FTSE 8.217,11 +0,5% 39,96 +5,7% CAC 7.406,50 -0,0% -2,61 -1,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,41 +0,00 -0,16 US-Zehnjahresrendite 4,30 -0,09 +0,42 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0891 +0,1% 1,0891 1,0850 -1,4% EUR/JPY 165,54 -0,2% 165,78 165,93 +6,4% EUR/CHF 0,9418 -0,2% 0,9428 0,9438 +1,5% EUR/GBP 0,8400 +0,1% 0,8386 0,8378 -3,2% USD/JPY 151,98 -0,3% 152,20 152,96 +7,9% GBP/USD 1,2964 +0,0% 1,2986 1,2951 +1,9% USD/CNH (Offshore) 7,1006 -0,2% 7,0992 7,1343 -0,3% Bitcoin BTC/USD 68.455,35 -0,7% 68.957,20 70.268,85 +57,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,24 69,49 +2,5% +1,75 +0,7% Brent/ICE 74,64 73,10 +2,1% +1,54 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,75 38,94 +2,1% +0,81 +2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.737,93 2.736,40 +0,1% +1,53 +32,8% Silber (Spot) 32,70 32,46 +0,8% +0,25 +37,6% Platin (Spot) 999,58 995,10 +0,4% +4,48 +0,8% Kupfer-Future 4,43 4,37 +1,4% +0,06 +12,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

