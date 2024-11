Magdeburg (ots) -Steigende Immobilienpreise, Inflation und die Komplexität des Marktes schrecken viele Menschen davon ab, in Immobilien zu investieren. Besonders Einsteiger fühlen sich häufig von den hohen finanziellen Anforderungen und der Vielzahl an Informationen überwältigt. Die Angst, Fehler zu machen und viel Geld zu verlieren, ist groß, weshalb viele potenzielle Investoren gar nicht erst den ersten Schritt wagen.Mit der richtigen Strategie und fundiertem Wissen kann jeder erfolgreich investieren, ohne dabei ein Vermögen zu riskieren. Es geht darum, die Grundlagen zu beherrschen und gezielt vorzugehen. In diesem Beitrag erhalten Sie wertvolle Tipps und Erfahrungen, wie jeder den Einstieg ins Immobiliengeschäft meistern kann - unabhängig vom verfügbaren Budget.So gelingt die ImmobilienbewertungBevor es an die Wahl des richtigen Objektes geht, sollte eine fundierte und zuverlässige Werteinschätzung erfolgen, die auf verschiedenen Kriterien beruht:Lage: Zu beachten ist die Mikro- und Makrolage. Erstere bezeichnet den spezifischen Standort innerhalb eines Ortes, unter anderem Verkehrsanbindung, Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen und Freizeitangebote. Die Makrolage bezeichnet die generelle Lage in einer Region oder einem Land mit dessen Infrastruktur, dem Bevölkerungs- und dem Wirtschaftswachstum.Zustand: Hier kommt es auf Bausubstanz und Baujahr an. Sie beeinflussen den Renovierungsbedarf und die potenzielle Höhe der Instandhaltungskosten.Vermietbarkeit: Neben den konkreten Mietpreisen vor Ort steht dabei auch die Nachfrage im Fokus. Diese hängt zum Beispiel von der Lebensqualität oder den Zukunftsperspektiven vor Ort, etwa durch einen starken Arbeitsmarkt oder eine gute wirtschaftliche Prognose, ab.Außerdem sollten zukünftige Entwicklungen im Blick gehalten werden. Zudem hilft es, gesetzliche Rahmenbedingungen wie Bauvorschriften, Steueraspekte und das Mietrecht zu kennen.Finanzierung und Verwaltung eines ObjektesWurde die Wahl einer Immobilie getroffen, sollten nun vorhandene Finanzierungsoptionen geprüft werden. Dabei sollten Zinssätze, die bei Immobilienkrediten anfallen, ebenso einkalkuliert werden wie einzelne Finanzierungsmodelle, Tilgungsraten, Abschreibungsraten und steuerliche Aspekte. So können Immobilien über viele Jahre abgeschrieben werden, was die steuerliche Belastung mindert. Ausgaben für Zinsen, Renovierung, Instandhaltung oder die Verwaltung eines Objektes lassen sich als Werbungskosten absetzen.Eine gute Kalkulation hilft, zu ermitteln, mit welchen Ausgaben zu rechnen ist. Diese sind dann den möglichen Mieteinnahmen gegenüberzustellen, um zu ermitteln, welche Rendite zu erwarten ist. Die Verwaltung ist ein weiteres zentrales Thema für Immobilieneigentümer, die ihr Objekt vermieten. Sie stellt sicher, dass Reparaturen und Renovierungen durchgeführt werden und Mieter einen Ansprechpartner erhalten. Die Verwaltung kann in Eigenregie durchgeführt werden. Es ist jedoch auch möglich, sie in die Hände eines externen, professionellen Partners zu geben, wodurch sich der Aufwand reduziert und die nötigen Instandhaltungen gewährleistet werden.Mit einer guten Planung zum InvestitionserfolgUm auf lange Sicht das eigene Vermögen mit einer eigenen Immobilie zu vermehren, sind langfristige Überlegungen von großer Relevanz. Soll der Kauf des ersten Objektes als Start ins Immobilienbusiness fungieren, lässt sich eine gute Bonität durch regelmäßige Mieteinnahmen und pünktliche Zahlungen der Darlehensraten erwirken. Dies erleichtert zukünftige Finanzierungsvorhaben und verbessert die Chance, weitere Immobilien zu erwerben. Für Einsteiger ist es außerdem oft von Nutzen, einen externen Spezialisten zu Rate zu ziehen. Dieser sollte über ein möglichst umfangreiches Wissen zu allen relevanten Themen rund um den Immobilienkauf verfügen, um eine fachkundige Beratung und Unterstützung zu bieten.Über Severin Welb:Severin Welb und Tilman Jäger sind die Gründer und Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH. Sie unterstützen Kapitalanleger dabei, attraktive Immobilien zu kaufen und zu vermieten. Dank Rundum-Sorglos-Konzept haben ihre Kunden dabei weder Zeit- noch Verwaltungsaufwand. Auf diese Weise legen sie gemeinsam mit ihren Kunden den Grundstein für einen langfristigen Vermögensaufbau mit Immobilien. Das Team der Vermieten mit Konzept GmbH bietet dabei ein ganzheitliches Konzept, das alle Schritte - ob Objektakquise, Kauf, Vermietung oder Verwaltung - umfasst. Weitere Informationen unter: https://vermieten-mit-konzept.de/Pressekontakt:Vermieten mit Konzept GmbHSeverin WelbE-Mail: kontakt@vermieten-mit-konzept.deWebseite: https://vermieten-mit-konzept.de/Original-Content von: Vermieten mit Konzept GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174459/5900659