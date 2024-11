Am 5. November reiht sich ein Highlight an das nächste: Große Unternehmen wie Fraport, Zalando und DHL präsentieren ihre Q3-Ergebnisse, während die USA-Präsidentschaftswahl bevorsteht. Die Märkte beobachten gespannt die globalen Konjunkturdaten, darunter der ISM Services Index aus den USA und der Caixin PMI aus China. Auch in Deutschland sorgen die Tarifverhandlungen der IG Metall für Spannung.TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Fraport, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...