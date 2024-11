EQS-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

SANHA GmbH & Co. KG beschließt Begebung einer 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026



SANHA GmbH & Co. KG beschließt Begebung einer 8,75 %-Unternehmensanleihe und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2013/2026 Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bei einem festen Zinssatz von 8,75 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70) startet am Freitag, 6. November 2024

Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Unternehmensanleihe beginnt am 5. November 2024 (via Website der Gesellschaft) und am 18. November 2024 (via Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse) Essen, 4. November 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro zu begeben (ISIN: DE000A383VY6, die "Anleihe 2024/2029"). Die Anleihe 2024/2029 hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz liegt bei 8,75 %. Die Emission der Anleihe 2024/2029 soll vor allem der vorzeitigen Ablösung der Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, die "Anleihe 2013/2026") im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 33,659 Mio. Euro dienen. Das öffentliche Angebot der Anleihe 2024/2029 soll in Deutschland und Luxemburg erfolgen. Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2026, das am 6. November 2024 beginnt und voraussichtlich am 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr, endet. Für jede umgetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2013/2026 erhalten die Inhaber eine auf den Inhaber lautende Schuldverschreibung der Anleihe 2024/2029 mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 30,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe 2024/2029 über die Website der Gesellschaft beginnt am 5. November 2024 und endet voraussichtlich am 3. Dezember 2024, 12:00 Uhr, das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 18. November 2024 und endet voraussichtlich am 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr. Die Anleihe 2024/2029 soll zudem Investoren aus Deutschland sowie aus ausgewählten Staaten in und außerhalb Europas im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird von der Quirin Privatbank AG als Lead Manager sowie von der CapSolutions AG als Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH. Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) eingereicht sowie eine Notifizierung für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland beantragt. Eine Billigung des Wertpapierprospekts wird voraussichtlich heute, am 4. November 2024, erfolgen. Die Anleihe 2024/2029 wird voraussichtlich am 10. Dezember 2024 in den Handel des Quotation Boards der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: "Mit der Ausgabe der Anleihe 2024/2029 will das seit 60 Jahren bestehende Familienunternehmen seine Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren und zukunftsfest machen." Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt. Investor Relations / Presse: Jonas Schneider, Johannes Kaiser

