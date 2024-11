Wien (www.fondscheck.de) - Patrick Grewe traut sich, ESG-Kriterien bei der Aktienauswahl für seinen Hard Value Fund konsequent zu ignorieren, so die Experten von "FONDS professionell".Mitunter fühle er sich damit aber in eine falsche Ecke gestellt, wie er im Interview mit FONDS professionell ONLINE erläutere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...