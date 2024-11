Köln (ots) -Erfolgreiche Endläufe auch im ACV Pkw-Geschicklichkeitsturnier und Automobilslalom Einsteiger CupEin spannender Wettkampf gegen die Uhr: Die jungen Motorsporttalente des ACV Automobil-Club Verkehr zeigten beim diesjährigen Kartslalom-Finale ihr Können. Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren manövrierten ihre Fahrzeuge präzise durch einen anspruchsvollen Parcours, um den Meistertitel zu erringen. Über die Saison hinweg qualifizierten sich die besten 50 Teilnehmenden bundesweit in vom ACV veranstalteten Wettkämpfen für das Finale im Oktober, das in diesem Jahr vom ACV Ortsclub Bebra ausgerichtet wurde.Besonderes Highlight der Meisterschaft: Zum ersten Mal wurde der Wettbewerb ausschließlich auf vollelektrischen Slalom-Karts ausgetragen. Mit diesem Schritt verstärkt der ACV sein Engagement für nachhaltige Sportaktivitäten. ACV Vizepräsident Karl-Heinz Hirth betont: "Ganz im Sinne unseres Markenslogans "Klimafair unterwegs" setzen wir auch im Motorsport auf Nachhaltigkeit. Der Jugendkart-Slalom ermöglicht Jugendlichen einen erschwinglichen Einstieg in den Motorsport und bietet mit den neuen Elektro-Karts erstmals einen umweltschonenden Wettkampf." ACV Sportleiter Andreas Pfister ergänzt: "Die Faszination Motorsport bleibt dabei voll erhalten: Elektro-Karts sind nicht nur umweltfreundlicher als Verbrenner-Karts, sie bieten auch mehr Fahrspaß. Das höhere Drehmoment und die optimale Gewichtsverteilung sorgen für ein noch dynamischeres Fahrerlebnis."Nach zwei spannenden Wertungsläufen standen die Sieger in allen Altersklassen fest. Gewertet wurde nach der "Best-of-Regel": Aus den vier Ergebnissen der zwei Slalomstrecken wurden die besten zwei addiert und in die Gesamtwertung aufgenommen. Die Gewinner sind (Klasse und ACV Ortsclub in Klammern): Liam von der Osten (JK1, OC Hamburg), Mick Schmidt (JK2, OC Lahnstein), Gabriel Mittag (JK3, OC Buchholz-Nordheide), Jakub Scholz (JK4, OC Würzburg) und Francis Rittinger (JK5, OC Lahnstein).Traditionsreiches Parcours-Finale: ACV BundesgeschicklichkeitsturnierPräzision und Fahrzeugbeherrschung standen im Mittelpunkt des 53. Bundesgeschicklichkeitsturniers, bei dem der ACV die begabtesten Autofahrerinnen und Autofahrer kürt. Aufgaben wie rückwärts in eine Parklücke einzuparken, möglichst nah an einem Gatter zu halten oder eine enge Spur rückwärts zu durchfahren, fordern von den Teilnehmenden ein Höchstmaß an Geschicklichkeit und Fahrzeugkontrolle. Das im Oktober vom ACV Ortsclub Neumünster ausgerichtete "BuTu" - so der liebevolle Spitzname des Turniers - ist eine feste Größe im ACV Sportkalender und verlangt den Fahrerinnen und Fahrern in erster Linie nicht Geschwindigkeit, sondern präzises Manövrieren ab.Über das Jahr hinweg qualifizieren sich die besten Teilnehmenden in regionalen Ausscheidungen für das Bundesfinale. Dabei hat das Turnier neben dem Fahrspaß auch einen wertvollen Nebeneffekt: Die Übungen fördern Fahrsicherheit und -kontrolle, um auch im Straßenverkehr sicherer unterwegs zu sein. Längst ist das Bundesgeschicklichkeitsturnier nicht nur sportliches Highlight, sondern auch ein beliebtes Familientreffen für ACV Mitglieder aus ganz Deutschland. Ein besonderer Moment in diesem Jahr war die Ehrung von Peter Retzbach, der bereits zum 50. Mal antrat.Turniersieger bei den Herren wurde Sascha Hautzinger vom ACV Ortsclub Hohenlohe. Bei den Damen setzte sich Madeleine Siebert vom ACV Ortsclub Bebra durch.Einstieg in den Motorsport: ACV Slalom-Einsteiger BundesendlaufDas 11. Finale des ACV Automobilslaloms fand erneut auf dem Nürburgring statt. Auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums (FSZ) richteten der ACV Ortsclub Niederrhein und die Landesgruppe West den Wettbewerb aus. Der Slalom-Einsteiger Cup bietet motorsportinteressierten ACV Mitgliedern die Möglichkeit, sich auch im Automobilslalom auszuprobieren - als Ergänzung und nächste Stufe zum Kartslalom.Gefahren wurde auf den vom ACV gestellten VW Up GTI (1,0-Liter-Dreizylinder, 115 PS). Unter Zeitnahme steuerten die 26 Teilnehmenden im Alter von 16 bis 53 Jahren ihre Fahrzeuge durch Tore, enge Gassen und Rechts-Links-Kombinationen auf dem Pylonenparcours. In drei Klassen wurden die Sieger ermittelt: Einsteiger (16-18 Jahre): Nico Schluck (Ortsclub MSC Göge), Rookie (19-23 Jahre): Tennyson Peters (OC Lahnstein), und Youngtimer (ab 24): Sebastian Gödderz (OC Nürnberg).Weitere Informationen zu seinen Sport-Aktivitäten stellt der ACV auf seiner Website (https://www.acv.de/ueber-uns/acv-im-motorsport) zur Verfügung.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrAn der Wachsfabrik 550996 KölnTel.: 02236 94 98 104mathey@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/5901158