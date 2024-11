Moral der Anleger in der Eurozone verbessert sich im November weiter - EUR/USD hält die Erholung bei 1,0900 nach den ermutigenden Daten für die Eurozone - Der Sentix-Index für das Anlegervertrauen in der Eurozone verbesserte sich im November leicht auf -12,8 von -13,8 im Oktober, wie die jüngste Umfrage am Montag ergab. Der Indikator für die aktuelle ...

