Solingen (ots) -Zufriedene Mandanten und glückliche Mitarbeiter - so lautet das Credo von Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer. Mit der digitalen SB Steuerberater Kanzlei GbR haben die beiden Steuerberater es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Mandanten durch persönliche Betreuung und ehrliche Beratung die bestmögliche Unterstützung zu bieten und gleichzeitig ein moderner und attraktiver Arbeitgeber zu sein. Von welchen Vorteilen ihre Mitarbeiter profitieren, welche Pläne sie für die Zukunft haben und für wen sich in diesem Jahr wieder die Chance bietet, als Teil der SB Steuerberater Kanzlei GbR zu lernen, zu wachsen und seine Karriere voranzutreiben, verraten Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer in diesem Artikel.Eine Karriere in der Steuerbranche ist in vielerlei Hinsicht attraktiv: Facettenreiche Aufgabengebiete, spannende Einblicke in die Unternehmen verschiedener Mandanten und gute Zukunftsaussichten sind nur einige der Vorteile, die das Arbeiten in einer Steuerkanzlei mit sich bringt. In der eher altmodischen Branche mit vergleichsweise geringem Digitalisierungsgrad einen ansprechenden Arbeitgeber auszumachen, gestaltet sich jedoch oft sehr schwierig. Besonders für Auszubildende ist es eine große Herausforderung, eine moderne Kanzlei zu finden, in der das Lernen Spaß macht und sich ihnen vielversprechende Perspektiven bieten. "Als ehemaliger Betriebsprüfer weiß ich, dass die klassische Finanzverwaltung oder analoge Kanzleien mit Regalen voller Aktenordner für junge Talente, die etwas erreichen wollen, eher unattraktiv sind", erzählt Sascha Schürmann, Gesellschafter der SB Steuerberater Kanzlei GbR."Nach 13 Jahren in der Branche habe ich eine klare Vorstellung davon, was Mandanten - aber auch Mitarbeiter - von ihrer Steuerkanzlei erwarten und genau das wollen wir verkörpern", fährt der Steuerberater fort, der 2018 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Masen Bayer Amer die SB Steuerberater Kanzlei GbR gegründet hat. Beide sind Steuerberater aus Leidenschaft, verfügen über jahrelange Erfahrung und kennen die Missstände der Branche. Im Gegensatz zu anderen Steuerberatern legen sie großen Wert auf ein persönliches Verhältnis zu ihren Mandanten, eine individuelle Betreuung und ehrliche Beratung, eine gute Erreichbarkeit und schnelle Hilfe in Problemfällen. So konnte die Kanzlei, die Mandanten unter anderem aus den Bereichen Coaching und Consulting, IT-Dienstleistung, Bauhandwerk und Immobilien betreut, auf mittlerweile zehn Mitarbeiter wachsen. Dabei zeichnet sich die SB Steuerberater Kanzlei GbR nicht nur als starker Partner für ihre Mandanten aus, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber.Flache Hierarchien, modernes Arbeiten und spannende Benefits"Von Auszubildenden bis zum angestellten Steuerberater sind bei uns alle gleich viel wert und werden auch so behandelt", berichtet Masen Bayer Amer und greift damit einen wichtigen Bestandteil der Wertekultur seiner Kanzlei auf. Denn ein unkompliziertes, kollegiales Miteinander, geringe Distanz und Vorgesetzte, die immer ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiter haben, prägen den Arbeitsalltag in der SB Steuerberater Kanzlei GbR. "Es herrscht ein Geben und Nehmen auf tiefer Vertrauensbasis", erklärt Sascha Schürmann. "Vertrauen, Respekt und gegenseitige Wertschätzung - das ist unsere DNA!"Darüber hinaus profitieren die Mitarbeiter der SB Steuerberater Kanzlei GbR von attraktiven Vorteilen, wie beispielsweise flexiblen Arbeitszeiten einschließlich der Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten, Kinderbetreuungszuschüssen und frei wählbaren Gehaltsbestandteilen in Form eines Firmenwagens oder der betrieblichen Altersvorsorge. Als Inhaber einer digitalen Kanzlei treiben Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer Innovationen voran: Das papierlose Büro, ein effizientes Dokumentenmanagementsystem oder die digitale Bescheidprüfung sind Standard. Ein eigenes Fortbildungsbudget von 1.000 Euro pro Jahr zur freien Verwendung hilft den Angestellten dabei, ihre Karriere in der Steuerbranche individuell zu gestalten. "Nach der Ausbildung zum Steuerfachangestellten in die Fortbildung zum Bilanzbuchhalter oder ein nebenberufliches Studium im Steuerrecht und als Krönung das Steuerberaterexamen - das ist ein denkbarer Karriereweg in unserer Kanzlei", so Masen Bayer Amer.Attraktive Chancen für Auszubildende und SteuerexpertenIn diesem Jahr bietet sich gleich für zwei Auszubildende die Chance, als Teil des familiären Teams zu lernen und zu wachsen. "Sowohl im steuerfachlichen Bereich als auch im Büromanagement suchen wir Nachwuchstalente", verrät Sascha Schürmann. Neben einem digitalen Onboardingprozess und Selbstlernmodulen erwarten die jungen Teammitglieder außerdem ein spannendes und vielseitiges Aufgabenspektrum und umfassendes Expertenwissen. Auch Initiativbewerbungen von bereits fertig ausgebildeten Steuerprofis sind bei der SB Steuerberater Kanzlei GbR herzlich willkommen. "Wer für Veränderungen offen ist, sich mit den neuen Medien auskennt und den Weg der digitalen Transformation mit uns gehen möchte, kann mit einer zukunftssicheren Perspektive bei uns rechnen", so die Steuerexperten.Für die Zukunft haben Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer sich vorgenommen, nachhaltig zu wachsen und eine Basis zu schaffen, auf der junge Menschen ihren Karriereweg aufbauen und sich individuell entwickeln können. Gleichzeitig sollen die Nähe zu den Mandanten sowie die persönliche Beratung und Betreuung weiterhin gewährleistet sein. "Wir lieben unseren Beruf und das wollen wir auf jeder Ebene nach außen tragen", verraten die Inhaber der SB Steuerberater Kanzlei GbR abschließend.Sie sind Steuerexperte oder möchten es werden und suchen einen modernen Arbeitgeber, für den Wertschätzung und attraktive Benefits zum Alltag gehören? Melden Sie sich jetzt bei Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer (https://sb-team.de/) von der SB Steuerberater Kanzlei GbR oder bewerben sich unkompliziert über das Onlineformular (https://sb-team.de/stellenanzeige/stellenangebot.php)!Pressekontakt:SB Steuerberater Kanzlei GbRSascha Schürmann und Masen Bayer AmerE-Mail: info@sb-team.deWebseite: www.sb-team.deOriginal-Content von: SB Steuerberater Kanzlei GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176177/5901195