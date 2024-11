NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt nach ihrer leichten Erholung am Freitag etwas nachgegeben. Angesichts einer sehr ereignisreichen Woche gehen Anlegern zunächst kein Wagnis ein.

Am Dienstag findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Zwischen Kamala Harris von der Demokratischen Partei und dem Republikaner und Ex-Präsidenten Donald Trump wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Zudem läuft die Berichtssaison weiter und am Donnerstag entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 41.898 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,08 Prozent auf 5724 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,22 Prozent auf 19.989 Zähler.

Unter den Einzelwerten zogen der Chiphersteller Nvidia und der Farben- und Lackekonzern Sherwin-Williams die Aufmerksamkeit auf sich, weil sie ab diesen Freitag in den Leitindex Dow Jones aufgenommen werden. Weichen müssen dafür der Halbleiterhersteller Intel und der Chemiekonzern Dow Inc . Die Aktien von Nvidia und Sherwin-Williams gewannen am Montag 1,2 beziehungsweise 4,2 Prozent, für Intel und Dow Inc. ging es um 3,2 beziehungsweise 1,6 Prozent nach unten.

Die Anteile des Elektroautobauers Tesla litten mit minus 2,6 Prozent unter Auslieferungszahlen des chinesischen Branchenverbands PCA für den Monat Oktober.

Peloton und Trip.Com profitierten von positiven Analystenkommentaren. Die Aktien des Fitnessgeräteherstellers legten nach einer Kaufempfehlung von Bank of America um 2,8 Prozent zu. Die Papiere des Online-Reisedienstleisters gewannen 5,9 Prozent, nachdem Bernstein Research sie mit "Outperform" in die Bewertung aufgenommen hatte./ajx/he

