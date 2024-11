Berlin (ots) -DevelopX, eine führende Digitalisierungsberatung mit starkem Umsetzungsfokus, begrüßt Helmut Kranzmaier als neuen Affiliated Partner im Team. Kranzmaier bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, Business Building und Geschäftsmodellinnovation mit. In seiner neuen Rolle wird er DevelopX dabei beratend unterstützen, das Portfolio weiter auszubauen und die digitale Transformation bei Kunden voranzutreiben.Neben seiner Rolle bei DevelopX bleibt Helmut Kranzmaier weiterhin als Senior Advisor bei der globalen Tech-Investmentbank DrakeStar tätig und ist darüber hinaus in verschiedenen Beirats- und Aufsichtsratsmandaten aktiv. Zudem engagiert er sich als Senior Advisor am Entrepreneurship-Hub VALI der European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin."Ich freue mich sehr, Teil des DevelopX-Teams zu werden und mit meinem Wissen zur Lösung der Herausforderungen im Bereich Geschäftsmodellinnovation beizutragen", erklärt Kranzmaier. "DevelopX hat sich als führender Player in der Branche etabliert. Gerne bringe ich meine Erfahrung und mein Netzwerk ein, um gemeinsam mit dem Team und unseren Kunden nachhaltige und innovative Lösungen zu entwickeln."Auch Konrad Hintermair, Founder & Managing Partner von DevelopX, zeigt sich erfreut: "Wir sind stolz, Helmut Kranzmaier als Affiliated Partner willkommen zu heißen. Seine umfassende Expertise und sein Netzwerk in der digitalen Transformation und im Business Building sind eine große Bereicherung für unser Team. Mit Helmut an unserer Seite können wir unser Beratungsangebot gezielt erweitern und unseren Kunden noch besser zur Seite stehen."Helmut Kranzmaier bringt langjährige Berufserfahrung aus leitenden Positionen in Unternehmen, Unternehmensberatungen und als Mitgründer von Start-ups mit. Sein strategischer Weitblick und sein lösungsorientierter Ansatz werden DevelopX dabei helfen, den Erfolg und die nachhaltige Transformation unserer Kunden weiter voranzutreiben.Pressekontakt:Gülay Elsnerguelay.elsner@developx.com0151 50 68 15 04Original-Content von: DevelopX GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177318/5901392