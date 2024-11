NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Montag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,37 Prozent auf 110,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 4,31 Prozent.

Der Ausgang der am Dienstag anstehenden US-Präsidentschaftswahlen ist das entscheidende Thema an den Finanzmärkten. Ein Wahlsieg von Donald Trump war bisher das Hauptszenario an den Finanzmärkten. Zuletzt hatten jedoch Umfragen Zweifel daran geschürt. Dies stützte die Anleihekurse. Im weiteren Wochenverlauf steht zudem noch am Donnerstag die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Hier wird eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im September erneut geschrumpft. Die Bestellungen gingen im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent zurück. Die Daten bewegten jedoch kaum, da Volkswirte mit dem Rückgang gerechnet hatten. Zudem spielen Konjunkturdaten angesichts der anstehenden Wahlen derzeit nur eine untergeordnete Rolle./jsl/he