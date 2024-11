Bonn/Washington (ots) -



4. November 2024 - US-Politikexperte Daniel Kochis ist überzeugt davon, dass es auch nach einem Wahlsieg von Donald Trump bei der morgigen Präsidentschaftswahl in den USA eine enge Zusammenarbeit mit der Nato geben wird. "Die meisten Republikaner unterstützen die Mitgliedschaft in der Nato", erklärte Kochis, Senior Fellow der Denkfabrik Hudson Institute im Fernsehsender phoenix. Auch ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine halte er für möglich. "Die republikanische Rhetorik ist ganz schlimm, aber Trump hat auch gesagt, dass er eine Regelung herbeiführen will", so Kochis weiter. Unabhängig von den außenpolitischen Fragen seien jedoch auch die innenpolitischen Herausforderungen gewaltig. "Unabhängig davon, wer gewinnt, ist die amerikanische Gesellschaft tief gespalten, und ein Präsident Trump würde sehr schnell auf seine nationale Agenda übergehen und diese umsetzen", war Daniel Kochis überzeugt.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5901477

© 2024 news aktuell