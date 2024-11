FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Studie Rauschtrinken:

"Es mutet seltsam an, wenn jener Drogenbeauftragte, mit dessen ausdrücklicher Unterstützung die Ampel-Regierung eine Droge freigegeben hat, vor Drogen warnt. Offensichtlich gibt es nach Auffassung der Ampel zwei Arten von Drogen: gute und schlechte. Während man die Warnrufe vor der Cannabis-Freigabe weitgehend ignorierte, wirft man sich stattdessen inbrünstig in den Kampf gegen den Alkohol. Die Studie gibt Stoff zum Nachdenken: Das "Rauschtrinken" scheint nach der Corona-Delle wieder Einzug in die Jugendkultur zu halten. Offenbar ist gegen das Faszinosum junger Leute, an die eigenen Grenzen zu gehen, kein Kraut gewachsen. Daran werden wohl auch Ideen der Ampel nichts ändern, das "begleitete Trinken" ab 14 abzuschaffen. Erst recht nicht, wenn sie andere Drogen schulterzuckend verfügbar macht."/yyzz/DP/he