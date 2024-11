PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen deutlich verbessert. Im Oktober stieg das vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister stärker als erwartet. Der Wert legte im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 52,0 Zähler zu, wie das Wirtschaftsmagazin am Dienstag in Peking mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem leichten Zuwachs auf 50,5 Punkten ausgegangen.

Damit klettert der Stimmungsindikator weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet. Nach Einschätzung des Caixin-Analysten Wang Zhe hat sich der Markt zuletzt erholt, wobei Angebot und Nachfrage weiter gewachsen seien. "Die Unternehmen äußerten sich zuversichtlich hinsichtlich der makroökonomischen Bedingungen in der nahen Zukunft", kommentierte der Analyst das Umfrageergebnis.

Zuletzt war ein ähnlicher Indikator für die Stimmung der Dienstleister im Oktober zwar auch gestiegen, aber nicht so deutlich wie der Caixin-Index. Der vom nationalen Statistikamt ermittelte Indexwert für die Stimmung unter den Dienstleistern legte geringfügig um 0,2 Punkte auf 50,2 Zähler zu und kletterte nur knapp über die Expansionsschwelle.

Während der staatliche Index des nationalen Statistikamts eher die Stimmung in großen Staatsbetrieben abbildet, hat der Caixin-Index die kleineren, privaten Unternehmen im Blick. Die Stimmungswerte für Chinas Industriebetriebe, die ebenfalls in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurden, liegen jeweils knapp über der Expansionsschwelle. Zuletzt hatte China weitere Maßnahmen angekündigt, um die lahmende Wirtschaft stärker in Schwung zu bringen./jkr/zb/stk