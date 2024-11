EQS-Media / 05.11.2024 / 08:00 CET/CEST

PVA TePla stärkt mit neuem Werk Präsenz in Italien - Modernisierung erhöht unabhängige Produktions- und Servicekapazitäten deutlich Das neue Werk ist doppelt so groß wie der bisherige Standort und setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit.

PVA TePla baut die weltweite Inhouse-Fertigung entscheidender Komponenten im Bereich Material Solutions weiter aus und erlangt durch mehr Unabhängigkeit von externen Zulieferern höhere Resilienz in der eigenen Lieferkette.

Applikations- und Service Hub für Metrologie (Qualitätsinspektion) für italienische und südfranzösische Kunden. CEO Jalin Ketter: "Künftig werden wir den Service für den italienischen Markt durch unser exzellentes, lokales Team vornehmen." Wettenberg, 05. 11.2024. Die PVA TePla AG erweitert ihre Produktionskapazitäten und stärkt ihre Präsenz in Italien: Die Tochtergesellschaft PVA Italy zieht in ein neues, hochmodernes Werk im norditalienischen Marano Vicentino nahe Vicenza. Mit dieser Zukunftsinvestition baut PVA TePla als Technologieführer bewusst die Inhouse-Fertigung entscheidender Komponenten im Bereich Material Solutions weiter aus - und erlangt neben mehr Resilienz in der eigenen Lieferkette zusätzliche Wettbewerbsvorteile dank der Unabhängigkeit von externen Zulieferern. PVA Italy ist ein essenzieller Baustein für die Gruppe im strategischen Geschäftsfeld Material Solutions und produziert für diesen Wachstumsbereich die Kernkomponenten, sogenannte Prozesskammern. Die Anlagen finden eine breite Anwendung im Zuge der fortschreitenden gesamtwirtschaftlichen Transformation, u.a. geprägt durch Erneuerbare Energien, die Halbleiterindustrie, Dekarbonisierung und die Mobilitätswende. Durch die Stärkung der eigenen Ressourcen treibt PVA TePla ihre fertigungsprozessorientierte Unternehmensstrategie gezielt voran. Damit setzt PVA TePla bei Kernkomponenten auf eigene Fertigung. "Mit dem neuen Werk gehen wir einen großen Schritt nach vorne und optimieren perspektivisch die Produktionsabläufe bzw. -durchlaufzeiten. Dank einer starken Vernetzung mit lokalen Zulieferern und Partnern etablieren wir zudem eine reibungslose und zuverlässige Lieferkette. Den Service für den italienischen Markt werden wir künftig direkt aus Venetien mit unserem exzellenten lokalen Team betreiben. Der neue Standort wird aber auch als Applikationszentrum für unsere stark im Halbleitermarkt nachgefragten Metrologie-Systeme dienen und wir werden unseren Kunden in Italien und Südfrankreich somit ein noch effizienteres Serviceangebot bieten können", sagt Jalin Ketter, CEO der PVA TePla AG. Optimierte Lieferketten und erhöhte Effizienz Das neue Werk von PVA Italy steht für die fortschrittliche und effiziente Ausrichtung der Produktionsweise in der gesamten PVA TePla Gruppe. Das neue Gebäude in Marano Vicentino ist mit einer Gesamtfläche von 10.380 m² doppelt so groß wie der bisherige Standort in San Vito di Leguzzano. Der Zuwachs der Produktionsfläche auf 5.040 m² und der Einsatz von zwei Schwerlastkränen mit einer Hubkapazität von 50 Tonnen ermöglichen es, größere und komplexere Prozesskammern direkt vor Ort zu fertigen. Es herrschen höchste Anforderung an die Qualität, da die fertiggestellten Prozessanlagen für die Herstellung komplexer Bauteile und hochwertiger Materialien unter Hochvakuum und hoher Temperatur arbeiten. Das Bürogebäude bietet auf 820 m² ausreichend Platz. Die Besonderheit in der Region: Die Nähe zu langjährigen Partnern und eine einzigartige, hochklassige Infrastruktur mit Fertigungsbetrieben in der Region fördert nicht nur Synergien, sondern gewährleistet auch die konstante Verfügbarkeit hochwertiger Materialien. Modernste Technologie für nachhaltiges Wachstum Das neue Werk setzt auch Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Ausgestattet mit einer Photovoltaikanlage von 292 kWp, zwei großen Wärmepumpen und einer fortschrittlichen Isolierung (Klasse A++++), ist das Gebäude energieautark und benötigt keine fossilen Brennstoffe. Neben den Umweltvorteilen sorgt dieses nachhaltige Setup auch für langfristige Kosteneffizienz. Ein besonderes Highlight ist der speziell ausgestattete Bereich für Schleifarbeiten, der dank eines Staubabsaugers mit Spezialfilter Umweltschutz auf höchstem Niveau sicherstellt. Die Infrastruktur des Werks wurde so gestaltet, dass zukünftige Erweiterungen der Produktionskapazitäten problemlos möglich sein werden. Die PVA TePla minimiert mit diesen hochmodernen Anlagen den eigenen CO²-Ausstoß und trägt damit auch zu einer besseren Umweltbilanz über die gesamte Wertschöpfungskette bei. Erweiterte Servicekapazitäten vor Ort Mit dem neuen Werk, das zunächst 33 Beschäftigte zählt, baut PVA Italy auch seine Service- und Wartungskapazitäten für Vakuumanlagen in Italien weiter aus. Die direkte Nähe zum Kunden und die Vor-Ort-Präsenz qualifizierter Servicemitarbeiter gewährleisten schnelle Reaktionszeiten und eine kontinuierliche Betreuung. "Wir bieten unseren Kunden nicht nur innovative Produkte, sondern auch umfassenden Service. Das neue Werk in Marano Vicentino ist ein entscheidender Schritt, um unsere Vor-Ort-Präsenz in Italien zu stärken und unseren Kunden in jeder Phase des Produktionszyklus zur Seite zu stehen", sagt Matteo Costeniero, Geschäftsführer der PVA Italy. "Die Beschäftigten freuen sich sehr auf die neuen Bedingungen und sind hoch motiviert. Wir legen so den Grundstein für eine langfristige, intensive Zusammenarbeit mit unseren starken Kunden und Partnern vor Ort." Kontakt:

