DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Salzgitter-Aktionärin GP Günter Papenburg AG erwägt zusammen mit der TSR Recycling ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Salzgitter. Wie Salzgitter am Montagabend mitteilte, soll das Angebot unter anderem unter der Bedingung stehen, dass die Summe der durch das Konsortium bis zum Ablauf der Annahmefrist erworbenen Aktien mindestens 45 Prozent plus eine Aktie (einschließlich der bereits von der GP Günter Papenburg gehaltenen Aktien) erreicht. Die mögliche Höhe des Angebotspreises sei noch nicht mitgeteilt worden. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden für den Fall, dass das Konsortium den Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten sollte, eine begründete Stellungnahme abgeben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HUGO BOSS (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 1.023 -0,4% 16 1.027 EBIT 90 -13% 17 103 EBIT-Marge 8,8 -- 16 10,0 Ergebnis vor Steuern 78 -11% 13 88 Ergebnis nach Steuern/Dritten 56 -11% 12 63 Ergebnis je Aktie 0,81 -11% 12 0,91

SCHAEFFLER (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 3.985 -1,9% 6 4.062 EBIT bereinigt 209 -38% 6 340 EBIT-Marge bereinigt 5,3 -- 6 8,4 ===

Weitere Termine:

07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion September PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 52,4 - US 14:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -84,00 Mrd USD zuvor: -70,43 Mrd USD 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,7 Punkte zuvor: 54,9 Punkte Im Laufe des Tages: US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.258,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.745,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 20.101,50 +0,1% Nikkei-225 38.602,33 +1,4% Schanghai-Composite 3.372,51 +1,9% Hang-Seng-Index 20.846,24 +1,4% +/- Ticks Bund -Future 131,79 +9 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 19.147,85 -0,6% DAX-Future 19.216,00 -0,4% XDAX 19.128,94 -0,4% MDAX 26.417,99 -0,4% TecDAX 3.315,08 -0,4% EuroStoxx50 4.852,10 -0,5% Stoxx50 4.340,12 -0,5% Dow-Jones 41.794,60 -0,6% S&P-500-Index 5.712,69 -0,3% Nasdaq-Comp. 18.179,98 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,70 +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem erneut leichteren Handelstag rechnen Händler am Dienstag an Europas Börsen. "Die Märkte gehen in Deckung vor den US-Wahlen", heißt es im Handel. Auch die US-Börsen rutschten daher am Vorabend ins Minus. Die Wahlentscheidung zwischen Kamala Harris und Donald Trump gilt als richtungsweisend, da sie auch zu deutlich unterschiedlichen Anlagepräferenzen an den Börsen führen dürfte. Zu den US-Unsicherheiten kommen noch andere wichtige Ereignisse im Wochenverlauf. So die US-Notenbanksitzung und die Entscheidung in China über die Details ihres Konjunkturpaketes. In Europa steht zunächst eine Zahlenflut aus der Berichtssaison im Blick. Speziell in Deutschland wird zudem darauf geblickt, ob es zu einem Ende der Regierungskoalition kommt. Das Thema wird vor allem von US-Anlegern als Investitionsrisiko betrachtet.

Rückblick: "Der Markt wartet auf die US-Wahlen", kommentierte ein Marktteilnehmer die Zurückhaltung. Dank des Ölpreis-Anstiegs gehörten die Aktien der Öl-Branche mit plus 0,4 Prozent zu den Gewinnern. Verlierer waren Technologie-Aktien mit einem Abschlag von 1 Prozent. Das Luxus-Modelabel Moncler (-2,1%) hat einem Bericht zufolge Interesse an Burberry. Die Aktie des britischen Modehauses gewann in Folge 4,8 Prozent. Management-Zerwürfnisse gab es bei Schneider Electric (-2,3%): Dort ist der CEO Peter Herweck nach nur 18 Monaten per sofort abberufen worden. Ryanair (+3,5%) hat mit Umsatz und Nettogewinn im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen in etwa erfüllt. Für die Aktie des französischen Brillenherstellers EssilorLuxottica ging es um 3 Prozent nach oben, an der Börse ist das Unternehmen nun über 100 Milliarden Euro wert. Ursächlich war ein Artikel in der Financial Times (FT). Vor allem ging es dort um den Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Ray Ban und Meta und die Vision, Brillen zu entwickeln, die eines Tages die meisten anderen technischen Geräte ersetzen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Die Aktie des Kaliproduzenten K+S schloss 7,9 Prozent im Plus. Hier sorgte für Fantasie, dass Belarus der landeseigenen Agentur Belta zufolge die Kürzung der Kaliprodukion plant. Damit würde das aktuelle Überangebot etwas aus dem Markt weichen und die Preise sich in der Folge stabilisieren, was eben K+S zugutekäme. Evotec schossen um 13,4 Prozent nach oben. Nachdem sich die Aktie seit Jahresbeginn in der Spitze geviertelt hatte, legt das Biotechnologieunternehmen am Mittwoch Zahlen vor - hier gab es vorab Käufe.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Salzgitter-Aktionärin GP Günter Papenburg erwägt zusammen mit der TSR Recycling ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Salzgitter. Der Kurs wurde 27 Prozent höher getaxt bei Lang & Schwarz. Adler Group kletterten um über 11 Prozent. LEG Immobilien übernimmt die Mehrheit an BCP und kauft die Anteile Adler ab. Adler streicht insgesamt Nettoerlöse von 219 Millionen Euro ein und stabilisiert somit die Bilanz. LEG zeigten sich unverändert.

USA - AKTIEN

Leichter - So kurz vor den US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen sei die Risikoneigung nicht sehr ausgeprägt gewesen, zumal sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump abzeichne, hieß es. Selbst deutlich nachgebende Rentenrenditen stützten den Aktienmarkt kaum. Biontech hatte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert, sah den Jahresumsatz indessen nur am unteren Rand des Prognosekorridors. Die Aktie gab um 2,4 Prozent nach. Nvidia stiegen um 0,6 Prozent. Sie werden in den Dow-Jones-Index aufgenommen, wo sie Intel (-2,9%) ersetzen. Sherwin-Williams (+4,6%) ersetzen derweil Dow Inc (-2,1%) im Dow-Jones-Index. Apple gaben 0,5 Prozent ab, Warren Buffetts Finanzvehikel Berkshire Hathaway hatte zuletzt Aktien des Technologiegiganten veräußert. Berkshire Hathaway verloren 2,2 Prozent nach einem gesunkenen Betriebsgewinn. Viking Therapeutics stürzten um 13,4 Prozent ab. Das Adipositas-Mittel des Unternehmens hatte in einer Studie zwar vielversprechende Ergebnisse erzielt. Nach anfänglichen Aufschlägen wuchs dann aber die Skepsis, zumal dem Mittel heftiger Wettbewerb droht.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 -4,5 4,22 -24,9 5 Jahre 4,16 -6,4 4,22 15,6 7 Jahre 4,23 -8,4 4,31 25,7 10 Jahre 4,30 -9,6 4,39 41,8 30 Jahre 4,48 -10,2 4,58 51,1

Anleger seien vor den Wahlen in die vermeintliche Sicherheit des Anleihemarktes geflüchtet, hieß es. Für fallende Rentenrenditen sprach auch der Zinsentscheid der Fed am Donnerstag. Es wurde weithin erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Ein solcher Schritt wurde am Zinsterminmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent eingepreist. Der gesunkene Auftragseingang der US-Industrie passte zu den Zinssenkungserwartungen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 05, 2024 01:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.