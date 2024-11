DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die Gewerkschaft der Maschinenarbeiter hat das neue Tarifangebot von Boeing angenommen und damit einen Schlussstrich unter den wochenlangen Streik bei dem US-Flugzeughersteller gezogen. Das Angebot von Boeing sieht Lohnerhöhungen von 38 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren vor. Der Streik hat den größten Teil der Boeing-Produktion zum Erliegen gebracht. Der Ausstand läuft seit dem 13. September und kostet den Luftfahrtkonzern schätzungsweise 1 Milliarde Dollar monatlich. Die Mechaniker sollen am Mittwoch wieder an die Arbeit gehen. Die Wiederinbetriebnahme der Werke, in denen unter anderem Boeings meistverkaufte 737 gebaut wird, dürfte allerdings Wochen dauern. Boeing hatte bereits angekündigt, dass es Monate dauern wird, bis das Produktionsniveau erreicht wird, das Boeing ursprünglich für Ende dieses Jahres angestrebt hatte.

TAGESTHEMA II

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Oktober verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,0 (September: 50,3) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Oktober auf 50,2 (Vormonat: 50,0) Punkte gestiegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -84,00 Mrd USD zuvor: -70,43 Mrd USD 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,7 Punkte zuvor: 54,9 Punkte Im Laufe des Tages: US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.750,00 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.117,50 +0,2% Nikkei-225 38.474,90 +1,1% Hang-Seng-Index 20.876,28 +1,5% Kospi 2.576,88 -0,5% Shanghai-Composite 3.384,95 +2,3% S&P/ASX 200 8.131,80 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Deutlichere Kursgewinne in Tokio, Schanghai und Hongkong prägen das Börsenbild am Dienstag in Ostasien. Übergeordnet ist zwar die nun stattfindende US-Präsidentschaftswahl das beherrschende Thema, dennoch werden die Tagestendenzen zunächst von anderen Faktoren bestimmt. An den chinesischen Börsen wird die Stimmung beflügelt von einem weiter in den Expansion anzeigenden Bereich gestiegenen Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Oktober. Die entsprechenden Daten von S&P für Hongkong zeigen das schnellste Aktivitätswachstum seit März 2023, angetrieben durch einen starken Anstieg des Neugeschäfts. Bei den Einzelwerten in Hongkong sind Technologietitel wie Sunny Optical (+9,0%) oder der Halbleiterwert SMIC (6,8%) gesucht. Kursgewinne verzeichnen auch Aktien aus dem Immobiliensektor, zumal der Markt insbesondere hier auf weitere Stimuli seitens Pekings setzt, die im späteren Wochenverlauf kommen könnten. China Vanke gewinnen 4,1 und Longfor 2,7 Prozent. Im Autosektor überwiegen nach den Aufschlägen vom Montag weitere Kursgewinne. In Sydney bremst die australische Notenbank. Sie hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen, schließt mit Blick auf den weiteren Zinspfad aber selbst Zinserhöhungen zumindest nicht aus. Dagegen hofft der Markt auf baldige Zinssenkungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 41.794,60 -0,6% -257,59 +10,9% S&P-500 5.712,69 -0,3% -16,11 +19,8% Nasdaq-Comp. 18.179,98 -0,3% -59,93 +21,1% Nasdaq-100 19.963,60 -0,3% -69,54 +18,7% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 878 Mio 868 Mio Gewinner 1.661 1.263 Verlierer 1.131 1.519 unverändert 61 71

Leichter - Angesichts der bevorstehenden US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen sei die Risikoneigung gering gewesen, hieß es. Auch deutlich nachgebende Rentenrenditen stützten den Aktienmarkt kaum, nachdem am Freitag aber auch steigende Renditen nicht belastet hatten. Nvidia stiegen um 0,6 Prozent mit der Nachricht, dass die Aktie in den Dow-Jones-Index aufgenommen wird und dort Intel (-2,9%) verdrängt. Sherwin-Williams schnellten um 4,6 Prozent nach oben und reagierten sehr positiv darauf, dass auch sie in den Sow aufsteigen und dort das Chemiepapier Dow (-2,1%) ersetzen. Berkshire Hathaway verloren indes 2,2 Prozent nach einem gesunkenen Betriebsgewinn. Viking Therapeutics stürzten um 13,4 Prozent ab. Das Adipositas-Mittel des Unternehmens hatte in einer Studie zwar vielversprechende Ergebnisse erzielt. Allerdings droht ihm heftiger Wettbewerb. Biontech gaben um 2,4 Prozent nach. Umsatz und Gewinn stiegen im dritten Quartal zwar kräftig, den Jahresumsatz sieht das Unternehmen aber nur am unteren Rand des Prognosekorridors.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 -4,5 4,22 -24,9 5 Jahre 4,16 -6,4 4,22 15,6 7 Jahre 4,23 -8,4 4,31 25,7 10 Jahre 4,30 -9,6 4,39 41,8 30 Jahre 4,48 -10,2 4,58 51,1

Vor der Präsidentschaftswahl mit ihrem unklaren Ausgang waren Anleihen als vermeintlich sicherer Hafen gesucht. Daneben war von einer Gegenbewegung auf die Entwicklung am Freitag die Rede, als die Kurse trotz eines schwachen Arbeitsmarktberichts gesunken waren. Für fallende Rentenrenditen spreche auch der Zinsentscheid der Fed am Donnerstag, hieß es. Es wird fest damit gerechnet, dass der Leitzins um 25 Basispunkte sinken wird.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0879 -0,0% 1,0879 1,0890 -1,5% EUR/JPY 165,79 +0,2% 165,50 165,80 +6,5% EUR/GBP 0,8391 -0,1% 0,8397 0,8386 -3,3% GBP/USD 1,2964 +0,1% 1,2956 1,2986 +1,8% USD/JPY 152,40 +0,2% 152,12 152,24 +8,2% USD/KRW 1.378,38 +0,3% 1.374,05 1.374,15 +6,2% USD/CNY 7,1091 +0,1% 7,1054 7,0916 +0,1% USD/CNH 7,1084 -0,0% 7,1106 7,1003 +2,0% USD/HKD 7,7732 +0,0% 7,7726 7,7732 -0,5% AUD/USD 0,6603 +0,3% 0,6586 0,6593 -3,0% NZD/USD 0,5987 +0,2% 0,5974 0,5990 -5,3% Bitcoin BTC/USD 68.713,90 +1,2% 67.923,35 68.923,90 +57,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die fallenden US-Marktzinsen belasteten den Dollar, der Dollarindex ermäßigte sich um 0,4 Prozent. Laut den Devisenexperten von Goldman Sachs glichen sich zuletzt die Chancen auf einen Wahlsieg zwischen Trump und Harris an. Damit sei ein Teil der Dollar stützenden protektionistischen Wirtschaftspolitik Trumps wieder ausgepreist worden.

Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag zieht der Austral-Dollar leicht an, nachdem die australische Notenbank die Leitzinsen wie erwartet konstant gehalten hat, und zugleich Zinssenkungshoffnungen einen leichten Dämpfer verlieh.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,41 71,47 -0,1% -0,06 +1,0% Brent/ICE 75,03 75,08 -0,1% -0,05 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen kräftig um 3 Prozent. Die Nachricht, dass das Kartell Opec+ seine geplanten Fördermengenerhöhungen verschiebt, stützte. Auch der schwächere Dollar stützte die Ölpreise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.737,43 2.737,03 +0,0% +0,40 +32,7% Silber (Spot) 32,55 32,45 +0,3% +0,10 +36,9% Platin (Spot) 987,38 983,50 +0,4% +3,88 -0,5% Kupfer-Future 4,46 4,43 +0,6% +0,03 +12,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die Reserve Bank of Australia hat den Leitzins erneut unverändert gelassen und eine weitere Zinserhöhung nicht ausgeschlossen. Der Leitzins der RBA verharrt damit weiterhin auf einem Zwölfjahreshoch von 4,35 Prozent. "Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Inflation nachhaltig im Zielbereich (von 2 bis 3 Prozent) liegt und sich dem Mittelpunkt nähert", so doie Notenbanker.

CHINA - Konjunktur

Die chinesische Wirtschaft wird ihr Wachstumsziel von "rund 5 Prozent" dieses Jahr nach Auffassung von Permierminister Li Qiang erreichen. "China ist weiterhin zuversichtlich, das diesjährige Ziel für das BIP-Wachstum und den künftigen wirtschaftlichen Ausblick zu erreichen", sagte er bei der Eröffnungszeremonie der International Import Expo.

KPMG

November 05, 2024 01:53 ET (06:53 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entlässt Hunderte von Mitarbeitern in den USA, um den Rückgang der freiwilligen Fluktuation auszugleichen. Das Unternehmen habe in der vergangenen Woche rund 330 Mitarbeiter darüber informiert, dass sie in den kommenden Wochen entlassen würden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das entspricht knapp 4 Prozent der rund 9.000 KPMG-Mitarbeitenden in den USA.

