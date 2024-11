FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die eher Kummer gewohnten Anleger von Salzgitter eröffnet sich womöglich ein Geldregen. War der Kurs zuletzt auf einem Tief seit vier Jahren angekommen, ergab sich am Mittwoch ein vorbörslicher Kurssprung um 27 Prozent wegen eines angedeuteten Übernahmeangebots.

Damit bestätigt sich der Anstieg vom Vorabend, den es nach Börsenschluss schon in ersten Reaktionen gegeben hatte. In der Spitze waren da auf Tradegate sogar 18,44 Euro bezahlt worden, aktuell sind es dort 17,55 Euro. Bei diesem Kurs wird Salzgitter an der Börse mit etwas mehr als einer Milliarde Euro bewertet.

Der zweitgrößte Anteilseigner GP Günter Papenburg AG erwäge zusammen mit TSR Recycling GmbH & Co. KG eine entsprechende Offerte, teilte der Stahlhersteller am Montagabend mit. Das mögliche Angebot würde unter der Bedingung stehen, dass das Konsortium mindestens 45 Prozent plus eine Aktie erhalte.

Die mögliche Höhe des Angebotspreises sei Salzgitter bisher nicht mitgeteilt worden. Für die Anleger sei dies eine "willkommene Überraschung", sagte am Morgen ein Händler.

UBS-Analyst Andrew Jones sah dies ähnlich angesichts der Kursentwicklung, die zuletzt unter mehreren Gewinnwarnungen, anhaltend schwachen Stahlpreisen und hohen Investitionen für das Wasserstoffprogramm Salcos gelitten habe./tih/zb