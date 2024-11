FRANKFURT (dpa-AFX) - An einem womöglich richtungweisenden Tag für die weltweiten Börsen haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist am Dienstag das alles beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die damit verbundenen großen Unsicherheiten sprechen zunächst gegen größere Kurssprünge. Der Dax lag in den ersten Handelsminuten moderat im Plus bei 19.167 Zählern.

Von Hochspannung sprach Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Er prognostiziert den Dax am Dienstag in einer engen Handelsspanne. Das könne sich aber rasch ändern, denn vor und nach Wahlen in den USA erhöhten sich die Schwankungen "aus der Historie heraus oftmals beachtlich."

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte lag 0,2 Prozent höher bei 26.480 Punkten. Auch der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte gut behauptet./bek/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145