Düsseldorf (ots) -"Sehen, was andere nicht sehen", unter diesem Motto stechen die neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffe von Swan Hellenic auf außergewöhnlichen Routen in See. Darunter neun Ziele, die niemals zuvor von einem Kreuzfahrtschiff angesteuert wurden. Das jetzt veröffentlichte neue Programm bis Herbst 2026 setzt damit Maßstäbe in der Branche. Neben diesen Premieren nehmen "SH Vega" und "SH Diana" erstmals Kurs auf weltweit 34 außergewöhnliche Orte wie Hermana in Südafrika oder den Albrolhos-Archipel vor Brasilien. Weiterer Vorteil: Die Neubauten von Swan Hellenic bieten ein 5-Sterne-Niveau und sind zudem mit nur 152 und 192 Gästen kleiner als vergleichbare Expeditionsschiffe.· "SH Diana" besucht als erstes Kreuzfahrtschiff der Welt HermanaZu den Zielen, die erstmals von einem Kreuzfahrtschiff erreicht werden, zählt im November 2025 Hermana, südöstlich von Kapstadt in Südafrika. Die Passagiere erwartet dort eine atemberaubende Landschaft, eine lebendige Unterwasserwelt, historische Fischerdörfer und Häfen. Eingeplant sind außerdem der Besuch des Fernkloof-Naturschutzgebiets in den Kleinrivier Bergen, die für ihre Natur bekannt sind, sowie eine zwölf Kilometer lange Küstenwanderung mit der Möglichkeit, von dort Wale sowie eine Pinguinkolonie zu beobachten. Weitere Anläufe in Hermana sind von Swan Hellenic in der Saison 2026 geplant.· "SH Vega" besucht Albrolhos-Archipel vor Brasiliens KüsteErstmals steuert "SH Vega" in Brasilien Trancosco, Itacaré, Morro de Sao Paulo und den Albrolhos-Archipel an. Die Inselgruppe ist bekannt für ihre außergewöhnliche Natur mit einem unvergleichlichen marinen Ökosystem und einer üppigen, zum Teil endemischen Vegetation.· Weitere acht Orte, die noch nie von Kreuzfahrtschiffen angesteuert wurdenVorteil Swan Hellenic: Die wendigen, kleinen modernen Schiffe mit einer hohen Eisklasse erreichen Orte auf der ganzen Welt, die größere Schiffe unzugänglich bleiben. Das ist einer der Gründe, warum "SH Diana" und "SH Vega" 2025 und 2026 acht weitere Orte anfahren, die nie zuvor von Kreuzfahrtschiffen besucht wurden: Sie reichen von Vaeroy auf den Lofoten, dem Donana Nationalpark in Spanien und Elmina in Ghana über drei Orte in Gabon - der Baie des Tortures, dem Loango Nationalpark und Mayumba - bis zur Ilha Baia dos Tigres in Angola.Zu den Regionen, die nur selten von Kreuzfahrtschiffen angesteuert werden, zählen unter anderem die Inseln Pantelleria in Italien und Nosy Vao in Madagaskar sowie Georgetown in Guyana oder Niebla in Chile. Angefahren werden außerdem die Flüsse Cajari und Aquiqui sowie die Gurupa-Ökoregion im Amazonasgebiet.Swan Hellenic hat mit seinen Neubauten (Oy Werft Helsinki) erst 2022 und 2023 den Betrieb aufgenommen. Die 5-Sterne-Flotte, mit einem All-Inclusive-Konzept und einer Kooperation mit der internationalen Gourmet-Vereinigung JRE-Jeunes Restaurants, nimmt im Sommer nicht nur Kurs auf arktische Ziele wie Grönland, Island oder Spitzbergen, sondern steuert auch selten angefahrene Ziele im Mittelmeer und an der Küste Afrikas an.Weitere Informationen: www.swanhellenic.comSwan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. "Sehen, was andere nicht sehen!" Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während die ersten beiden Neubauten "SH Minerva" und "SH Vega" mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt ab 2023 mit "SH Diana" ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien "Safe Return to Port" konzipiert.